Mislili ste da ste vidjeli strašne stepenice? Od ovih će vam srce sići u pete već na prvi pogled

Na Redditu postoji zajednica Death Stairs, posvećena fotografijama stepenica koje izgledaju toliko opasno da ih je neugodno gledati čak i iz sigurnosti vlastitog doma.

Neke su izrazito strme, druge dotrajale i bez ograde, dok se pojedine nalaze uz litice, iznad provalija ili na mjestima na kojima jedan pogrešan korak može imati ozbiljne posljedice.

Korisnici iz cijelog svijeta ondje dijele prizore neobičnih, nesigurnih i zastrašujućih stepenica koje više nalikuju zamkama nego sigurnom prolazu. Među brojnim objavama izdvojili smo 20 najstrašnijih primjera zbog kojih će vam srce sići u pete već na prvi pogled.