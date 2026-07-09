Pao dogovor DP-a i HDZ-a oko rezolucije: 'Neprimjereno je bilo curenje informacija'

Kako doznaje RTL Danas, Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor oko rezolucije vezano za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezulcija, koja prema njihovim riječima predstavlja "važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u BiH" bi trebala biti izglasana prije ljetne stanke u Sabora.

Sve je na društvenim mrežama potvrdio i sam DP, koji je najavio da će prijedlog uputiti u službenu proceduru Sabora.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Domovinski pokret ključni je partner u Vladi te kao takav nastupa konstruktivno i u dobroj vjeri prema partnerima s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva u svrhu podizanja kvalitete života svih građana Hrvatske i ostvarenja nacionalnih interesa u svim područjima. S tim u skladu, smatramo krajnje neprimjerenim svako curenje informacija sa zatvorenih sastanaka jer takvo nepošteno ponašanje stvara atmosferu nepovjerenja među partnerima i posljedično otežava funkcioniranje vladajuće većine.

Višetjedni proces usuglašavanja Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice o Rezoluciji Hrvatskog sabora o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini protekao je u konstruktivnoj atmosferi iako je iz pojedinih napisa koji su se pojavili u internetskom prostoru jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili u potpunosti zaustaviti.

Nisu u tome uspjeli i ovim putem možemo objaviti da će u službenu proceduru Hrvatskog sabora biti upućen zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice.

U procesu usuglašavanja stajališta predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić odigrao je časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora.

Usuglašavaje stavova

Svi sudionici pregovora u svakom su trenutku zastupali stajalište da Republika Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH, nastavno na važne aktivnosti koje su već odrađene prethodnih godina.

Rezultat je toga Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje, a koja predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini", zaključili su.

Nakon što je RTL Danas prvi objavio dijelova onoga što je trebalo pisati u rezoluciji, pa i da DP traži zasebnu izbornu jedinicu i reviziju hrvatskog državljanstva u BiH, DP je najavio veliko predstavljanje na konferenciji za medije koju su u zadnji čas otkazali.

Sve je to potaknulo špekulacije o mogućim prijeporima među partnerima.

Nakon toga su uslijedili sastanci DP-a i predstavnika HDZ-a gdje se raspravljalo o prijedlogu rezolucije od osam točaka kako bi usuglasili svoja stajališta o tim temama, što su, sudeći po novoj objavi, i učinili.