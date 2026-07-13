Udari duboko u Rusiji: Ukrajinci pogodili skladište Lukoila, izbio golemi požar

Ukrajina je tijekom noći napala skladište nafte na jugu Rusije, a eksplozije su se čule u Moskovskoj oblasti gdje je aktivirana protuzračna obrana, izvijestio je u ponedjeljak Kyiv Independent.

U napadu je izbio požar u skladištu nafte Lukoil-Yugnefteprodukt. Neovisni ruski medij Astra poziva se na riječi lokalnih stanovnika koji kažu kako je meta napada bilo i obližnje selo Vjazniki.

Mihajlovsk, predgrađe Stavropolja, nalazi se otprilike 365 kilometara od Ukrajine, blizu okupiranog grada Mariupolja i oko 620 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine u Zaporiškoj oblasti.

𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 𝗟𝗨𝗞𝗢𝗜𝗟 𝗢𝗶𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗼𝘁 𝗶𝗻 𝗠𝗶𝗸𝗵𝗮𝘆𝗹𝗼𝘃𝘀𝗸, 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮



Ukrainian long-range strike drones have successfully targeted the LUKOIL-Yugnefteprodukt oil facility in Mikhaylovsk, Stavropol… pic.twitter.com/T6Okp0EdkP — Sameer Chaudhry (@sameerchaudhr14) July 13, 2026

Udari duboko u Rusiji

Kasnije tijekom noći, eksplozije su odjeknule i u gradu Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti. O tome je izvijestila Exilenova Plus, no Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi detalje.

Prije nekoliko dana izbio je požar u naftnom skladištu Stavropolskaja u selu Vjazniki, a Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) potvrdila je da se nastavio širiti.

SBU također tvrdi kako su ukrajinski jurišni dronovi pogodili zgradu Krasnaya Zvezda u Tverskoj oblasti gdje je također izbio požar.

Ukrajina napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriju Rusije i okupiranim teritorijima kako bi smanjila sposobnosti Moskve da nastavi rat.