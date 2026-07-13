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NOĆNI NAPAD /

Udari duboko u Rusiji: Ukrajinci pogodili skladište Lukoila, izbio golemi požar

Udari duboko u Rusiji: Ukrajinci pogodili skladište Lukoila, izbio golemi požar
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Foto: Sameer Chaudhry/X, screenshot

Kasnije tijekom noći, eksplozije su odjeknule i u gradu Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti

13.7.2026.
6:35
Dunja Stanković
Sameer Chaudhry/X, screenshot
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Ukrajina je tijekom noći napala skladište nafte na jugu Rusije, a eksplozije su se čule u Moskovskoj oblasti gdje je aktivirana protuzračna obrana, izvijestio je u ponedjeljak Kyiv Independent. 

U napadu je izbio požar u skladištu nafte Lukoil-Yugnefteprodukt. Neovisni ruski medij Astra poziva se na riječi lokalnih stanovnika koji kažu kako je meta napada bilo i obližnje selo Vjazniki.

Mihajlovsk, predgrađe Stavropolja, nalazi se otprilike 365 kilometara od Ukrajine, blizu okupiranog grada Mariupolja i oko 620 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine u Zaporiškoj oblasti.

Udari duboko u Rusiji

Kasnije tijekom noći, eksplozije su odjeknule i u gradu Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti. O tome je izvijestila Exilenova Plus, no Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi detalje. 

Prije nekoliko dana izbio je požar u naftnom skladištu Stavropolskaja u selu Vjazniki, a Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) potvrdila je da se nastavio širiti. 

SBU također tvrdi kako su ukrajinski jurišni dronovi pogodili zgradu Krasnaya Zvezda u Tverskoj oblasti gdje je također izbio požar.

Ukrajina napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriju Rusije i okupiranim teritorijima kako bi smanjila sposobnosti Moskve da nastavi rat. 

Rat U UkrajiniRusijaNaftaNapad
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