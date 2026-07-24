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PRAZNIK ZA OČI /

Za njima su se okretale glave: Pogledajte najljepše legice koje su obilježile srpanj

Za njima su se okretale glave: Pogledajte najljepše legice koje su obilježile srpanj
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Srpanj je donio prave ljetne prizore, a osječke ulice još su jednom potvrdile da kriju brojne ljepotice. Preplanuli ten, osmijesi, duga kosa, prirodna ljepota i samopouzdanje obilježili su rubriku Legice dana.

Od djevojaka koje su plijenile pažnju elegantnim izdanjima, do onih koje su pokazale opuštenu ljetnu energiju - svaka od njih imala je nešto posebno. Neke su osvojile jednostavnošću i prirodnim izgledom, druge upečatljivim osmijehom, a neke su privukle poglede svojim samopouzdanjem i vedrinom.

Ako želite pogledati ostale legice, možete ih pronaći na SiB.hr.

24.7.2026.
10:45
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
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