Za njima su se okretale glave: Pogledajte najljepše legice koje su obilježile srpanj

Srpanj je donio prave ljetne prizore, a osječke ulice još su jednom potvrdile da kriju brojne ljepotice. Preplanuli ten, osmijesi, duga kosa, prirodna ljepota i samopouzdanje obilježili su rubriku Legice dana.

Od djevojaka koje su plijenile pažnju elegantnim izdanjima, do onih koje su pokazale opuštenu ljetnu energiju - svaka od njih imala je nešto posebno. Neke su osvojile jednostavnošću i prirodnim izgledom, druge upečatljivim osmijehom, a neke su privukle poglede svojim samopouzdanjem i vedrinom.

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