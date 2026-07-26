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ZAMRZAVANJE SUKOBA? /

Stigla reakcija Kremlja nakon što je predsjednik Kazahstana rekao Putinu da je 'vrijeme za kraj rata'

Stigla reakcija Kremlja nakon što je predsjednik Kazahstana rekao Putinu da je 'vrijeme za kraj rata'
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Foto: Vyacheslav Prokofiev/Sputnik/Profimedia/Ilustracija

Peskov je citirao čelnika Kremlja koji je poručio da je 'zamrzavanje sukoba kao takvog nemoguće, s obzirom na stav Kijeva'

26.7.2026.
12:39
Dunja Stanković
Vyacheslav Prokofiev/Sputnik/Profimedia/Ilustracija
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Stigla je reakcija iz Rusije na prijedlog kazahstanskog predsjednika Kasim-Žomarta Tokajeva koji je tijekom sastanka s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom izjavio da je moguć mirovni sporazum Kijeva i Moskve ako te dvije države zamrznu sukob i nastave pregovore. 

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio da je da je Putin Tokajevu detaljno izložio trenutačno stanje ruskih vojnih operacija u Ukrajini. 

Peskov je citirao čelnika Kremlja koji je poručio da je "zamrzavanje sukoba kao takvog nemoguće, s obzirom na stav Kijeva", te da bi se vojna akcija mogla zaustaviti već danas ako Kijev donese odgovarajuće odluke, prenosi The Moscow Times. 

Ruski uvjeti za mir

Putin je prošlog mjeseca rekao da će Rusija nastaviti tražiti od Ukrajine da se povuče iz četiri regije koje Moskva svojata te da javno odustane od planova za pridruživanje NATO-u.

Kazahstanski predsjednik i Putin sastali su se na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, gdje je Tokajev iznio mišljenje o zamrzavanju sukoba. 

"Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već za nj pitali, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0", rekao je. Pohvalio je i Putinovu "vrsnu diplomatsku fleksibilnost". 

RusijaRat U UkrajiniKazahstanSukobVladimir Putin
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