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ZAZIVA 'ISTANBULSKU FORMULU 2.0' /

Predsjednik Kazahstana pred Putinom rekao da je vrijeme za kraj rata, kamere snimile njegovu reakciju

Predsjednik Kazahstana pred Putinom rekao da je vrijeme za kraj rata, kamere snimile njegovu reakciju
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Foto: Alexei Nikolsky/Zuma Press/Profimedia

Moskva i Kijev sudjelovali su u razgovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. i ponovno 2025., premda razgovori nisu iznjedrili veći napredak

25.7.2026.
22:04
Hina
Alexei Nikolsky/Zuma Press/Profimedia
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Kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev izjavio je u subotu da je moguć mirovni sporazum za Ukrajinu ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći uz ruskog predsjednika Vladimira Putina na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "vrsnu diplomatsku fleksibilnost".

"Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već za nj pitali, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0", rekao je.

Moskva i Kijev sudjelovali su u razgovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. i ponovno 2025., premda razgovori nisu iznjedrili veći napredak.

"Uz (sigurnosna) jamstva velikih sila, među kojima bi bila i Rusija, mogli bismo napredovati prema dugo očekivanom miru“, rekao je Tokajev. "To se mora okončati".

Vladimir PutinRusijaRat U UkrajiniKazahstan
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