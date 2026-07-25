Predsjednik Kazahstana pred Putinom rekao da je vrijeme za kraj rata, kamere snimile njegovu reakciju

Kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev izjavio je u subotu da je moguć mirovni sporazum za Ukrajinu ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći uz ruskog predsjednika Vladimira Putina na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "vrsnu diplomatsku fleksibilnost".

🇰🇿🇷🇺 Kazakh President Tokayev spoke directly to Putin about the war in Ukraine.



He said young Russians and Ukrainians are dying, calling it damage to the “gene pool of the brotherly peoples,” and that the fighting must stop because it only helps their common enemies.



At the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026

"Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već za nj pitali, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0", rekao je.

Moskva i Kijev sudjelovali su u razgovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. i ponovno 2025., premda razgovori nisu iznjedrili veći napredak.

"Uz (sigurnosna) jamstva velikih sila, među kojima bi bila i Rusija, mogli bismo napredovati prema dugo očekivanom miru“, rekao je Tokajev. "To se mora okončati".