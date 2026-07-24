Zelenski putuje na sastanak s Trumpom: 'Spreman sam potpisati mirovni sporazum u Bijeloj kući'
Na izravno pitanje Laure Loomer je li spreman potpisati mirovni sporazum u Ovalnom uredu, Zelenski je odgovorio potvrdno
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je intervju Lauri Loomer, američkoj influencerici i bliskoj suradnici Donalda Trumpa. U intervjuu je rekao da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Ukrainska pravda.
Na izravno pitanje Laure Loomer je li spreman potpisati mirovni sporazum u Ovalnom uredu, Zelenski je odgovorio potvrdno.
"Da, spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u Ovalni ured ili u Mar-a-Lago. To ovisi o predsjedniku Trumpu", rekao je.
U Vatikanu se zbližio s Trumpom
Dodao je kako nije ključna lokacija potpisivanja, nego trenutak kada će se to dogoditi.
Također, tijekom razgovora rekao je kako Trump razumije da Rusija nije zainteresirana za kraj rata. Dodao je kako je prekretnica u njegovom odnosu s Trumpom bio kratak osobni sastanak u Vatikanu – susret koji se održao u Bazilici svetog Petra u Rimu u travnju 2025. godine.
Zelenski u utorak putuje u SAD
Trump planira primiti Zelenskog u Bijeloj kući u utorak, navode izvori iz američke vlade. Dužnosnik je rekao agenciji dpa u petak da je posjet planiran. Drugi detalji nisu poznati.
Zelenski je potvrdio predstojeći posjet SAD-u u izjavi, bez navođenja pojedinosti. Američki napori za okončanje rata u Ukrajini nedavno su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom.
U četvrtak su ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, razgovarali o ratu koji Moskva vodi protiv Ukrajine na sastanku u Manili.
Rubio je nakon toga rekao novinarima da su potrebni novi prijedlozi i nove ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira u Ukrajini. Ukazao je na teške ruske gubitke u posljednje vrijeme kao i na patnje ukrajinskog stanovništva. Rekao je da stoga obje strane imaju interes za okončanje rata koji traje od veljače 2022.