Zelenski putuje na sastanak s Trumpom: 'Spreman sam potpisati mirovni sporazum u Bijeloj kući'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je intervju Lauri Loomer, američkoj influencerici i bliskoj suradnici Donalda Trumpa. U intervjuu je rekao da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Ukrainska pravda.

Na izravno pitanje Laure Loomer je li spreman potpisati mirovni sporazum u Ovalnom uredu, Zelenski je odgovorio potvrdno.

"Da, spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u Ovalni ured ili u Mar-a-Lago. To ovisi o predsjedniku Trumpu", rekao je.

U Vatikanu se zbližio s Trumpom

Dodao je kako nije ključna lokacija potpisivanja, nego trenutak kada će se to dogoditi.

Laura Loomer: Would you be willing to sign the peace deal with Russia in the Oval Office?



Zelensky: Yes, I am ready. I am ready to come to the Oval Office or Mar-a-Lago for the peace deal. It depends on Trump.



Source: @LauraLoomer pic.twitter.com/7ysDmFCGzP — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Također, tijekom razgovora rekao je kako Trump razumije da Rusija nije zainteresirana za kraj rata. Dodao je kako je prekretnica u njegovom odnosu s Trumpom bio kratak osobni sastanak u Vatikanu – susret koji se održao u Bazilici svetog Petra u Rimu u travnju 2025. godine.

Zelenski u utorak putuje u SAD

Trump planira primiti Zelenskog u Bijeloj kući u utorak, navode izvori iz američke vlade. Dužnosnik je rekao agenciji dpa u petak da je posjet planiran. Drugi detalji nisu poznati.

Zelenski je potvrdio predstojeći posjet SAD-u u izjavi, bez navođenja pojedinosti. Američki napori za okončanje rata u Ukrajini nedavno su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom.

U četvrtak su ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, razgovarali o ratu koji Moskva vodi protiv Ukrajine na sastanku u Manili.

Rubio je nakon toga rekao novinarima da su potrebni novi prijedlozi i nove ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira u Ukrajini. Ukazao je na teške ruske gubitke u posljednje vrijeme kao i na patnje ukrajinskog stanovništva. Rekao je da stoga obje strane imaju interes za okončanje rata koji traje od veljače 2022.