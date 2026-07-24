Rusi napali izložbu oružja u Kijevu, najmanje 10 mrtvih: 'Ovo bi mogao biti težak udarac'

Rusija je u petak tijekom prijepodneva balističkim raketama napala Kijev. Kako javlja Kyiv Independent, eksplozije su zabilježene u nekoliko dijelova grada.

Sirene za uzbunu oglasile su se oko 11.20 sati. Neuobičajen je ovo potez ruske vojske s obzirom na to da su se dosadašnji napadi na ukrajinski glavni grad odvijali uglavnom noću ili rano ujutro.

U napadu je poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno. Pogođena je izložba oružja koja se održavala na poligonu uz autocestu prema Žitomiru u blizini Kijeva.

'Ovo bi mogao biti veliki udarac'

Dopisnik BBC-ja iz Ukrajine Vitalij Ševčenko nakon napada oglasio se na društvenoj mreži X. Napisao je kako su na izložbi dronova koju su napali Rusi prisustvovali ključni stručnjaci i proizvođači.

"Ovo bi mogao biti veliki udarac ukrajinskoj industriji dronova", napisao je Ševčenko na X-u.

Kako piše BBC, izgleda da su mete napada bili savjetnik u Ministarstvu obrane Serhij "Flash" Beskrestnov i Ljuba Šipovič, koja sudjeluje u razvoju tehnologije za ukrajinsku vojsku. Nakon incidenta, oboje su se oglasili na društvenim mrežama i potvrdili da su dobro.

🇷🇺💥🇺🇦 Russian missiles struck the "Armada" arms exhibition in Kapitanovka, Kiev region, held on the grounds of the "Civil Safety Academy" shooting range. The event showcased small arms, drones, and combat gear for Ukraine's military and defense industry — vendors, buyers, and… pic.twitter.com/TCJjZ1yX08 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 24, 2026

Tko je odobrio izložbu?

Glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ihnat izjavio je za ukrajinsku televiziju da su u napadu korištene tri balističke rakete, od kojih je presretnuta samo jedna.

Ovo je treći put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine da je pogođena izložba oružja. Javnost je ogorčena tima što se takav skup uopće održavao, i to što je, kako se čini, bio široko oglašavan.

Komentirajući ovaj napad, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je istraga u tijeku. Glavni ukrajinski tužitelj izjavio je kako nastoje utvrditi tko je donio odluku o održavanju takvog događaja te kakve su sigurnosne mjere bile na snazi.

Ukrajinski medij Ogledalo tjedna izvijestio je da su izložbi prisustvovali "predstavnici ukrajinske obrambene industrije" te da je njezina lokacija držana u tajnosti, prenosi ruski neovisni medij Meduza.