Lu Dedić mjesecima je šutjela, a sada pokazala kako izgleda: Javnost ne prestaje komentirati

Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedića, na društvenim mrežama većinom održava diskretnu prisutnost. Iako povremeno objavi nešto na svom Instagram Storyju, nove fotografije rijetko dijeli, a posljednja objava datira još iz prošle godine.

Sada, nakon više od pola godine, Lu je odlučila iznenaditi svoje pratitelje. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj izgleda bolje nego ikada – u atraktivnom kombinezonu, dotjerana od glave do pete. Pratitelji nisu štedjeli riječi hvale, a komentari su brzo preplavili objavu pozitivnom energijom i podrškom.

Iza Lu je teško razdoblje – njezina baka je preminula u kolovozu prošle godine, dok je otac preminuo u lipnju iste godine.

Inače, glazbenica je već poznata publici kroz pjesme „Prava stvar“ i „Zadnji sati ljeta“, a prije dvije godine nastupila je i na natjecanju Dora s pjesmom „Plavi leptir“.

Tijekom proteklih godina često je dijelila pozornicu s ocem, osobito na koncertima posvećenima njezinom djedu Arsenu Dediću.

Jedan od posljednjih zajedničkih nastupa održali su krajem ožujka prošle godine u Karlovcu, u sklopu Tjedna Porina, a prethodno i u Šibeniku na manifestaciji „Arsen, čovjek kao i ja“, gdje je Lu izvela dirljivu djedovu pjesmu „Dida moj“.

