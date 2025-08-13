Oproštaj od Gabi Novak, Arsena i Matije: Tuga na licima, polagali cvijeće i svijeće

U Beogradu se jučer 12. kolovoza okupio veliki broj građana na Terazijskoj česmi kako bi odali počast pjevačkoj divi Gabi Novak koja nas je napustila 11. kolovoza ove godine, Arsenu Dediću, legendarnom kantautoru koji je preminuo 17. kolovoza 2015. te njihovu sinu, vrhunskom jazz-pijanistu Matiji Dediću koji je iznenada preminuo prije dva mjeseca, točnije 8. lipnja.

Okupljanje je počelo u 20:30 sati, a Beograđani su paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća imali želju izraziti zahvalnost obitelji na neizmjernoj ljubavi i ljepoti koju su dijelili s publikom. U galeriji se mogu vidjeti fotografije iz Beograda u kojem su se mnogi s tugom na licu oprostili od glazbenih legenda.

