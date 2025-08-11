Kovačićek u suzama, Šverko uputila emotivnu poruku, a Cetinić rekla: 'Sjetila sam je se i prije dva mjeseca, znam tu bol'

Glazbena diva Gabi Novak preminula je u 90. godini života, ostavivši neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Vijest o njezinoj smrti potresla je obožavatelje diljem zemlje, ali i kolege koji su je desetljećima poznavali i s njom surađivali.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Među njima je i pjevačica Radojka Šverko (77), koju smo kontaktirali nedugo nakon što je javnost doznala za ovaj gubitak.

''Prerano mi je pričati o svemu tome, to sam doznala prije pet minuta. Sve ono što je doživjela posljednjih godina, oproštaj sa sinom, zdravstveno stanje, pazite ona je nedavno navršila 89. godina. I sve to skupa je stanje s kojim se moraš suosjećati. Beskrajno suosjećam sa svima koji su joj bili bliski'', rekla nam je Radojka pa dodala:

Foto: Goran Kovacic/pixsell

''Opraštamo se od osobe koja je jako dugo djelovala u glazbi, koja je ostavila veliki trag na svima koji su je slušali i poznavali. Neka počiva u miru'', rekla nam je Radojka.

Kontaktirali smo i glazbenu legendu Zdenku Kovačićek (81) koja nije krila veliku tugu zbog smrti kolegice i prijateljice. Dok je pričala o Gabi - Zdenka nije mogla suzdržati suze.

''Čak me nije iznenadila vijest, zbog tragedije koju je Gabi doživjela. Užasno mi je teško govoriti. Bila je velika pjevačica, velika dama, jedna od posljednjih žena iz naše generacije koja je unijela dostojanstvo u naš posao. I takva je bila od početka do kraja. Bez obzira na njezine privatne tragedije, bila je oličenje dostojanstva. Po tome ću je pamtiti'', rekla je Zdenka.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Od Gabi se oprostila i pjevačica Meri Cetinić (72).

"Moram vam priznati da me vijest šokirala. Nisam znala da se to dogodilo, iako mi je Ante Gelo, kojeg sam slučajno srela na brodu, rekao da je Gabi u bolnici i da nije dobro. Stvarno me šokiralo i jako potreslo. Znale smo se jako dugo, surađivale, čak mi je jednu pjesmu otpjevala i snimila na svom albumu 1977. godine, kada sam ja bila na samom početku", prisjetila se Meri pa dodala:

"I onda smo se godinama susretale, družile. Bila je jedna nevjerojatna žena koja je imala toliko duha i snage u sebi. Uvijek je bila puna života. Bilo mi je teško prije dva mjeseca kad je Matija umro. Znala sam što je to, kakva je to užasna bol, i mislila sam na nju – kako će ona to preživjeti? Nažalost, nakon dva mjeseca i ona je preminula. Žao mi je, baš me potreslo", rekla nam je Meri za kraj.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

