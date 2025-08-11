Preminula Gabi Novak

Hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina, piše Jutarnji list. Prema pisanju spomenutog medija, Gabi Novak je posljednjih tjedana bila hospitalizirana zbog upale pluća, no nakon što se oporavila, njezino stanje se pogoršalo. Po povratku u Dom za starije osobe, njezino zdravlje je počelo naglo slabiti.

Tko je bila velika zvijezda Gabi Novak?

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, a bila je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenih diva. Njezin otac bio je s otoka Hvara, a majka Njemica, dok je djetinjstvo provela između Zagreba i inozemstva. Prvi put se javnosti predstavila krajem 1950-ih, a već 1960-ih godina postala je jedno od najvećih imena jugoslavenske i hrvatske glazbene scene.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Tijekom karijere izdala je niz albuma, među kojima se ističu Gabi, Samo žena, Gabi 77, Nada i Pjesma je moj život. Dobitnica je brojnih nagrada, uključujući i Porin za životno djelo 2006. godine.

Također, za osobite zasluge u kulturi, Franjo Tuđman odlikovao je Gabi Novak 11. studenog 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Privatni život obilježen joj je ljubavnom pričom s legendarnim kantautorom Arsenom Dedićem, za kojeg se udala 1973. godine. Arsen je za Gabi napisao velik broj skladbi, poput 'Pamtim samo sretne dane', 'Kuća za ptice' i 'On me voli na svoj način'. Njihove glazbene suradnje postigle su golemi uspjeh i popularnost, dokazavši kako su skladan par u svakom smislu.

"Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali smo ljubavnici, pa zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici", rekao je Arsen u jednom intervjuu za njihovu ljubavnu priču.

Velika tragedija

Sredinom 2000-ih Arsen je transplantirao jetru, no 15 godina poslije preminuo je od sepse u Zagrebu. Gabi je ostala s njim do posljednjih trenutaka.

Njihov sin Matija Dedić, postao je jedan od najcjenjenijih jazz pijanista u regiji. U posljednjim godinama života Gabi se povukla iz javnosti, posvetivši se obitelji i zdravlju. Nakon što je 2015. izgubila Arsena, a 2025. i sina Matiju, njezin je život ostao obilježen teškim osobnim gubicima.

