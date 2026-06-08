Stomatolog objašnjava kada krvarenje desni postaje znak za pregled

Krvarenje desni zapravo je jasan signal koji nam tijelo šalje. Ono ukazuje na to da se u usnoj šupljini odvija neki upalni proces. Zanemarivanje tog simptoma može dovesti do ozbiljnijih komplikacija koje zahvaćaju ne samo zube, već i cjelokupno zdravlje.

"Krv na četkici nikada nije 'normalna' pojava, već je to alarm koji nam tijelo šalje. Mnogi pacijenti ignoriraju povremeno krvarenje misleći da su samo prejako pritisnuli četkicu, no zapravo se najčešće radi o početku upalnog procesa koji zahtijeva stručnu pažnju," objašnjava dr. med. dent. Mladen Frntić.

Zašto desni uopće krvare?

Zubno meso u zdravom stanju ima svijetloružičastu boju. Ono čvrsto prianja uz zube i ne krvari tijekom normalnog četkanja ili korištenja zubnog konca. Kada primijetite krv, to je najčešće znak nakupljanja plaka. Plak je ljepljivi sloj bakterija koji se neprestano stvara na zubima.

Ako se taj plak ne uklanja redovito i temeljito, bakterije u njemu počinju iritirati desni. Zbog te iritacije, desni postaju crvene, natečene i osjetljive. Upravo ta osjetljivost dovodi do krvarenja na najmanji dodir. Ovaj početni stadij upale naziva se gingivitis.

Gingivitis je zapravo vrlo česta pojava. Dobra vijest je da je u ovoj fazi proces potpuno reverzibilan. Pravilnom reakcijom možete spriječiti daljnje komplikacije.

Foto: Studio Dental Frntić

Kada je dovoljna bolja higijena, a kada treba stručnjak?

Ako ste tek nedavno primijetili povremeno krvarenje, prvi korak je revizija vaše dnevne rutine. Ponekad je zaista dovoljno samo poboljšati oralnu higijenu. To znači pranje zuba dva puta dnevno po dvije minute. Također, korištenje zubnog konca ili interdentalnih četkica je ključno za čišćenje prostora između zuba, gdje obična četkica ne može doprijeti.

Međutim, ako redovito provodite ove mjere, a problem ne nestaje, vrijeme je za drugačiji pristup. Ako se krvarenje desni ponavlja, stomatolog može procijeniti radi li se o početnoj upali ili problemu koji zahtijeva dodatnu obradu. U razgovoru za članak, stručnjaci iz Studio Dental Frntić ističu da je rano prepoznavanje simptoma važno prije nego što stanje napreduje. "Kada poboljšana higijena kod kuće ne daje rezultate u roku od tjedan ili dva, to je jasan znak da ne biste trebali odgađati stručnu procjenu. Rano otkrivanje problema ključno je za sprječavanje trajnih posljedica na zubnom mesu i kosti," dodaje dr. Frntić. Stomatolog može precizno utvrditi u kojoj je fazi upala i preporučiti odgovarajuću terapiju.

Profesionalno čišćenje zuba uklanja tvrde naslage, odnosno zubni kamenac. Zubni kamenac nastaje mineralizacijom plaka i nemoguće ga je ukloniti običnim četkanjem kod kuće. Njegovo prisustvo dodatno iritira desni i ubrzava napredovanje upale.

Foto: Studio Dental Frntić

Razlika između gingivitisa i parodontitisa

Glavna razlika između gingivitisa i ozbiljnijih stanja leži u tome koje su strukture zahvaćene. Gingivitis zahvaća samo površinske slojeve zubnog mesa. Ako se taj problem ignorira, upala se širi dublje.

Tada nastupa parodontitis. Parodontitis je ozbiljna infekcija koja ne oštećuje samo desni, već i duboke potporne strukture zuba. To uključuje parodontni ligament i samu kost u kojoj zub leži.

Koji su znakovi da je problem postao ozbiljniji?

Kako prepoznati da je gingivitis prešao u parodontitis? Simptomi postaju izraženiji i teže ih je ignorirati. Neki od ključnih znakova uključuju:

Povlačenje desni: Zubi vizualno izgledaju duže jer se zubno meso povlači.

Zubi vizualno izgledaju duže jer se zubno meso povlači. Povećana osjetljivost: Zubi postaju osjetljivi na toplo, hladno ili slatko zbog izloženosti zubnih vratova.

Zubi postaju osjetljivi na toplo, hladno ili slatko zbog izloženosti zubnih vratova. Klimavost zuba: Zbog gubitka kosti, zubi gube svoj čvrsti oslonac.

Zbog gubitka kosti, zubi gube svoj čvrsti oslonac. Stvaranje parodontnih džepova: Između zuba i desni nastaju prostori u kojima se nakupljaju bakterije i gnoj.

Između zuba i desni nastaju prostori u kojima se nakupljaju bakterije i gnoj. Neugodan zadah: Konstantan loš zadah koji ne prolazi ni nakon pranja zuba.

Kada dođe do parodontitisa, proces više nije potpuno reverzibilan. Cilj terapije tada postaje zaustavljanje daljnjeg propadanja kosti i očuvanje preostalih zuba. Liječenje često zahtijeva dubinsko čišćenje ispod ruba gingive, a ponekad i kirurške zahvate.

Ne odgađajte rješavanje problema

Ignoriranje krvarenja desni može dovesti do gubitka zuba. Danas znamo da su parodontne bolesti povezane i s drugim zdravstvenim problemima, poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

Zato je ključno reagirati na prve znakove. Redovite kontrole i profesionalno čišćenje kamenca najbolja su prevencija. Zdrav osmijeh nije samo estetski privlačan, on je temelj cjelokupnog zdravlja organizma.