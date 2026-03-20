NOVO PRESRETANJE /

NATO članica zaplijenila ruski tanker iz 'flote u sjeni': Objavljena fotografija operacije

NATO članica zaplijenila ruski tanker iz 'flote u sjeni': Objavljena fotografija operacije
Foto: Emmanuel Macron/x/screenshot

Rusija, kojoj je nametnuto sve više međunarodnih sankcija zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine, nije odmah komentirala zapljenu tankera

20.3.2026.
14:43
Hina
Emmanuel Macron/x/screenshot
Francuska ratna mornarica u petak je u zapadnom Sredozemlju zaplijenila tanker za naftu za koji je predsjednik Emmanuel Macron rekao da pripada ruskoj "floti u sjeni", mreži brodova koja Moskvi omogućuje izvoz nafte unatoč zapadnim sankcijama.

Lokalni dužnosnici ranije su u petak potvrdili za Reuters da se mornarica ukrcala na brod naziva Deyna, pod zastavom Mozambika, zbog sumnje da plovi pod lažnom zastavom. Brod je isplovio iz ruske luke Murmansk.

Operacija je provedena uz pomoć britanskih saveznika, priopćila je francuska prefektura za Sredozemlje.

'To su ratni profiteri' 

Rusija, kojoj je nametnuto sve više međunarodnih sankcija zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine, nije odmah komentirala zapljenu tankera. Moskva je ranije zapljene svojih tankera ili brodova koji prevoze njezin teret nazivala činom piratstva. Na zahtjev tužiteljstva, brod je pod pratnjom prepraćen do sidrišta radi daljnjeg pregleda, priopćila je francuska vojska.

"Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pravo mora, ratni su profiteri", napisao je Macron u objavi na mreži X. "Oni nastoje ostvariti dobit i financirati ruske ratne napore."

To je bilo drugo takvo presretanje koje je Francuska provela posljednjih mjeseci. U siječnju je zaustavila tanker Grinch između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka pod sumnjom da je dio ruske flote u sjeni.

Francuska mornarica pomogla je Belgiji u trećoj sličnoj operaciji početkom ožujka.

FrancuskaRusijaTankerVladimir Putin
