NATO članica zaplijenila ruski tanker iz 'flote u sjeni': Objavljena fotografija operacije

Francuska ratna mornarica u petak je u zapadnom Sredozemlju zaplijenila tanker za naftu za koji je predsjednik Emmanuel Macron rekao da pripada ruskoj "floti u sjeni", mreži brodova koja Moskvi omogućuje izvoz nafte unatoč zapadnim sankcijama.

Lokalni dužnosnici ranije su u petak potvrdili za Reuters da se mornarica ukrcala na brod naziva Deyna, pod zastavom Mozambika, zbog sumnje da plovi pod lažnom zastavom. Brod je isplovio iz ruske luke Murmansk.

Operacija je provedena uz pomoć britanskih saveznika, priopćila je francuska prefektura za Sredozemlje.

'To su ratni profiteri'

Rusija, kojoj je nametnuto sve više međunarodnih sankcija zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine, nije odmah komentirala zapljenu tankera. Moskva je ranije zapljene svojih tankera ili brodova koji prevoze njezin teret nazivala činom piratstva. Na zahtjev tužiteljstva, brod je pod pratnjom prepraćen do sidrišta radi daljnjeg pregleda, priopćila je francuska vojska.

"Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pravo mora, ratni su profiteri", napisao je Macron u objavi na mreži X. "Oni nastoje ostvariti dobit i financirati ruske ratne napore."

We remain resolute.



This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.



The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

To je bilo drugo takvo presretanje koje je Francuska provela posljednjih mjeseci. U siječnju je zaustavila tanker Grinch između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka pod sumnjom da je dio ruske flote u sjeni.

Francuska mornarica pomogla je Belgiji u trećoj sličnoj operaciji početkom ožujka.

