Iran ismijava Trumpove pregovore, opet pogođen krug nuklearke: 'Ratovat ćemo sve dok ne požale'

Rat na Bliskom istoku traje već 26 dana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka.

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor. Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf sve je to odbacio kao "lažne vijesti".

Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, izvijestio je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi se raspravljalo o tim točkama. Plan uključuje demontiranje iranskog nuklearnog programa, prestanak podrške posredničkim skupinama i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Trump je rekao da je Iran napravio vrijedan ustupak u vezi s nenuklearnom energijom i Hormuškim tjesnacem.

Podsjetimo, Iran je efektivno zatvorio plovni put, kojim inače prolazi petina svjetske nafte, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prije četiri tjedna, stvarajući najgori šok u opskrbi energijom u povijesti i uzrokujući nagli porast cijena goriva.

Američki, izraelski i iranski napadi su se nastavili, a izvori su rekli da se Washington priprema slanje još vojnika u regiju.

Opet pogođen teritorij nuklearne elektrane u Iranu

Iran Kini: Ratovat ćemo dok ne zažale

Papa pozvao na prekid vatre

Iran ismijava Trumpove tvrdnje o mirovnim pregovorima

6.07 - Ponovljene tvrdnje Donalda Trumpa posljednjih dana o napretku u pregovorima s Iranom dočekane su s podsmijehom u Teheranu, javlja Sky News.

Glasnogovornik tamošnje vojske kaže da američki predsjednik pokušava „prikazati svoj poraz kao sporazum“.

Potpukovnik Ebrahim Zolfaghari dao je te izjave na državnoj televiziji u unaprijed snimljenom obraćanju.

„Strateška moć o kojoj ste govorili pretvorila se u strateški neuspjeh“, rekao je. „Onaj koji se predstavlja kao globalna supersila već bi se izvukao iz ove situacije da je to mogao.“

Možda najpodcjenjivačkiji dio njegove poruke upućene SAD-u bio je: „Jesu li vaši unutarnji sukobi dosegli točku u kojoj pregovarate sami sa sobom?“

Njegova izjava uslijedila je nakon izvješća da je Trumpova administracija sastavila plan od 15 točaka za okončanje rata. Čini se da Iran za to nije zainteresiran.

Iran poručuje Kini da želi ratovati dok SAD i Izrael ne požale

6.05 - Kao i većinu dana tijekom rata s Iranom, utorak je obilježio niz telefonskih razgovora između vlada.

Najnoviji među njima bio je razgovor između iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija i kineskog ministra vanjskih poslova Wanga Yija.

Tijekom razgovora Kina je ponovila svoju osudu američko-izraelskog napada, a Yi je naglasio „potrebu da se zaustavi nasilničko ponašanje u međunarodnim odnosima te da se poštuju diplomacija i međunarodno pravo kao sredstva za rješavanje sporova.“

Sa svoje strane, Araghchi je ponovio velik dio onoga što smo posljednjih dana slušali iz Irana, nastojeći projicirati snagu iz Teherana.

Također je povezao učinkovito zatvaranje Hormuškog tjesnaca s ratom, tvrdeći da su za to odgovorni SAD i Izrael.

Araghchi je također „naglasio čvrstu odlučnost Irana da nastavi braniti svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet sve dok svi ciljevi ne budu ostvareni i dok neprijatelj ne bude natjeran da požali zbog provođenja ove brutalne agresije.“

Opet pogođen teritorij nuklearne elektrane u Iranu

6.00 - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je kako ju je Iran izvijestio da je još jedan projektil „pogodio krug“ nuklearne elektrane Bušeher.

„Prema informacijama iz Irana, sama elektrana nije pretrpjela oštećenja, nema ozlijeđenih među osobljem, a stanje postrojenja ostaje stabilno“, navodi Agencija.

Ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi ponovno je pozvao na „maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjegli sigurnosni rizici povezani s nuklearnim postrojenjima tijekom sukoba“.

Jedina operativna nuklearna elektrana u Iranu, smještena u južnom gradu Bušehr, bila je pogođena i prošlog tjedna, no tada također nije bilo izvješća o žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Papa pozvao na prekid vatre

Papa Lav XIV. izrazio je danas zabrinutost zbog rastućeg neprijateljstva tijekom eskalirajućeg rata u Iranu, ponavljajući pozive na prekid vatre.

Prvi američki papa požalio se što "mržnja raste, a nasilje je sve gore i gore". Sjedinjene Države planiraju poslati tisuće vojnika na Bliski istok.

"Želim obnoviti apel za prekid vatre. Treba raditi na miru, ali ne oružjem, već dijalogom", rekao je novinarima dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu u Italiji.

Dodao je kako je više od milijun osoba raseljeno i mnogo mrtvih. "Pozivam sve strane da istinski surađuju kroz dijalog kako bi riješile probleme", istaknuo je.

Lav XIV., poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je dana pojačao pozive za prekid vatre. U nedjelju je rekao da je sukob "skandal za cijelo čovječanstvo".

Američkih 15 točaka za okončanje rata s Iranom

Sjedinjene Države su razradile dokument od 15 točaka kako bi pokušale okončati rat s Iranom.

Pozivajući se na tri izvora upoznata s detaljima, izraelski Channel 12 news izvijestio je da je plan slično formatiran onima koje su SAD provele u Gazi i Libanonu. The New York Times je rekao da je plan isporučen preko Pakistana, ali je dodao da nije jasno je li Izrael suglasan s planom. Ovo su točke:

Iran demontira svoje nuklearne kapacitete;

Iran se obvezuje da neće dalje težiti razvoju nuklearnog oružja;

Iran više neće obogaćivati ​​nuklearni materijal;

Sav obogaćeni materijal bit će isporučen Sabi prema rasporedu koji će odrediti SAD, Izrael i Iran;

Nuklearni objekti u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bit će dekomisionirani;

Agencija za atomsku energiju dobit će pristup svim nuklearnim informacijama u vezi s iranskim programom;

Iran će napustiti svoj model posrednika;

Iran će prestati s financiranjem i naoružavanjem posrednika u regiji;

Hormuški tjesnac ostat će otvoren kao slobodna pomorska zona i neblokiran u budućnosti;

Iran će ograničiti broj i domet svojih projektila;

Svaka daljnja upotreba njegovih projektila bit će isključivo za iransku samoobranu;

Sve sankcije Iranu bit će ukinute;

Iranu će se pomoći u razvoju civilnog nuklearnog projekta u Bushehru;

Prijetnja povratka Irana bit će uklonjena,

SAD i Izrael pomoći će Iranu u promicanju i razvoju civilnog nuklearnog projekta u Bushehru (proizvodnja električne energije).

