Duo kojem Trump vjeruje više nego vlastitoj djeci: Jedan je dvaput nominiran za Nobela

Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio ultimatum Iranu zbog navodno složenih i tajnih pregovora koji se vode preko više posrednika. Teheran službeno negira razgovore, američki i britanski mediji tvrde da kontakti postoje, a Bijela kuća ništa ne želi komentirati.

Ključni sugovornik u Teheranu navodno je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. Pregovore s američke strane vode Jared Kushner i Steve Witkoff.

Pregovori između Rusije i Ukrajine, pregovori o iranskom nuklearnom programu, najnoviji navodni pregovori s Teheranom - nema događaja u kojem bi prezimena Kushner i Witkoff izostala međutim, tko je dvojac koji uživa povjerenje američkog predsjednika i diljem svijeta raspravlja o najdelikatnijim pitanjima američke vanjske politike?

Witkoff: Netipičan diplomat

Steve Witkoff daleko je od tipičnog diplomata. Isprva imenovan Trumpovim izaslanikom za Bliski istok - nedugo nakon američkih izbora - brzo je uključen u pregovore s Rusijom oko okončanja rata u Ukrajini.

S ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sastao se nekoliko puta i više puta isticao svoje 'prijateljstvo' s ruskim vođom za kojeg je tvrdio da 'želi mir'.

Procurilo je tada da je Witkoff savjetovao višeg savjetnika Kremlja o tome kako najbolje pristupiti Trumpu po pitanju mirovnog plana, što je neke navelo da dovedu u pitanje njegov pristup.

Wikoff, koji je 15. ožujka proslavio 69. rođendan, u pregovore s Rusijom 'uskočio' je umjesto američkog državnog tajnika Marca Rubia, iako je ovaj na papiru glavni diplomat Sjedinjenih Američkih Država.

Rođen u Bronxu u državi New York, Witkoff se školovao za odvjetnika u području nekretnina, da bi kasnije osnovao grupaciju koja posjeduje niz nekretnina u New Yorku, od značajnijih, hotel Park Lane i zgradu Woolworth.

'Dobar pametan tip'

Slično Trumpu, u svoju tvrtku uključio je bliske članove obitelji i sada već bivšu suprugu Lauren Rappoport te sinove Zacha i Alexandra.

Prema pisanju Sky Newsa, Witkoff grupa je od 2019. posjedovala gotovo 50 nekretnina diljem SAD-a i ostatka svijeta.

Witkoff i Trump poznaju se desetljećima. Upoznali su se preko njujorške tvrtke za nekretnine čiji je Trump bio klijent. Za Trumpa je Witkoff svojevremeno rekao da ga ima privilegiju nazvati pravim i dragim prijateljem, u dobrim i lošim vremenima.

U prvom Trumpovom mandatu, Witkoff nije imao ovako istaknutu ulogu - bio je jedan od članova tima za veliki američki ekonomski oporavak, zadužen za borbu protiv posljedica covid pandemije.

Prema NBC-u, Witkoff je navodno tijekom Trumpove druge izborne pobjede spomenuo ideju o radu na Bliskom istoku - regiji u kojoj ima široke poslovne veze. Witkoff je tada imao ograničeno formalno diplomatsko iskustvo.

Senator i republikanac Lindsey Graham tada je za isti medij izjavio da ga je to zapanjilo: "Nisam znao da je toliko zainteresiran za Bliski istok", rekao je. "Trump me pogledao i rekao: 'Pa, milijun ljudi je pokušalo. Odaberimo dobrog tipa koji je pametan", dodao je Graham.

Težak pregovarač

Witkoff se vrlo brzo pokazao ključnom figurom u pregovorima između Izraela i Hamasa, kao arhitekt mirovnog plana za Gazu i u prvoj fazi, kada su preostali izraelski taoci pušteni u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Prema riječima jednog anonimnog bliskoistočnog diplomata, Witkoff je navodno bio težak pregovarač, ali također u stanju suosjećati s roditeljima obje sukobljene strane koji su izgubili djecu, jer je otvoreno govorio o gubitku sina Andrewa koji je umro od predoziranja u dobi od 22 godine.

Njegov pristup razlikovao se od tradicionalnih diplomatskih metoda - vršio je pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da finalizira sporazum, naglašavajući da Trump želi da se postigne dogovor.

Otišao je i korak dalje - bio je jedan od rijetkih američkih dužnosnika koji je ušao u Gazu kako bi osobno nadgledao primirje između Izraela i Hamasa.

'Neortodoksna i destruktivna diplomacija'

Ipak, Witkoff je poznat i po kontroverzama. Podržao je Trumpovu ozloglašenu ideju pretvaranja Gaze u "rivijeru Bliskog istoka", što je naveliko kritizirano kao još jedan pokušaj etničkog čišćenja Palestinaca.

Odjeknula je i njegova izjava kako je temeljni uzrok rata u Ukrajini stav Kremlja da je Ukrajina "lažna zemlja", zbog čega su mnogi pozivali na njegovu ostavku.

Witkoff je u srpnju 2025. imenovan posebnim izaslanikom za mirovine misije te je igrao ključnu ulogu i u onim geopolitičkim pitanjima koja nisu povezana s Bliskim istokom ali, bio je zadužen i za postizanje sporazuma s Iranom o njegovom nuklearnom programu.

U Parizu je održao nenajavljeni sastanak s dva izraelska dužnosnika uoči pregovora. Nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u lipnju 2025., Witkoff je održao i tajni sastanak s Rezom Pahlavijem, prognanim iranskim prijestolonasljednikom, kako bi razgovarao o iranskim prosvjedima koji su započeli u prosincu 2025.

Sredinom siječnja 2026., pojavila su se izvješća da je iranski ministar vanjskih poslova Abbaas Araghchi Witkoffu poslao osobnu poruku u kojoj je naveo da je Iran otkazao planirano pogubljenje 800 iranskih prosvjednika protiv režima. To je, navodno, odigralo ključnu ulogu u odvraćanju Trumpa od hitnog vojnog udara na Iran.

Uslijedili su pregovori s Iranom u kojima su ulozi bili visoki. Witkoffu se u njima pridružio Trumpov savjetnik, poznat i kao njegov zet, Jared Kushner. Pregovori su okončani napadom američko-izraelskim napadom na Iran.

Jedan zaljevski diplomat navodno je za Guardian u to vrijeme Witkoffa i Kushnera opisao kao "izraelske resurse" i optužio ih za manipuliranje Trumpom te sudjelovanje u "neortodoksnoj i destruktivnoj diplomaciji" tijekom nuklearnih pregovora.

Diplomatska zbrka s Rusijom

Bez formalne diplomatske obuke, Witkoff je navodno i s Rusijom vodio ključne sastanke u kojima je kršen diplomatski protokol, što je izazvalo zabrinutost oko učinkovitosti takvih angažmana.

Zaslužan je za pregovore koji su doveli do razmjene zatvorenika i puštanje američkog državljanina Marca Fogela iz ruskog zatvora u zamjenu za ruskog državljanina Alexandra Vinnika.

Bio je i u pratnji Marca Rubia koji se u veljači 2025. sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u Rijadu. O Putinu je nastavio govoriti kao o "sjajnom čovjeku" i nazvao je ruskog predsjednika "super pametnim".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to je dočekao riječima da su Ukrajinci vrlo uznemireni Witkoffovim komentarima te da izražavaju sumnju kako je američki diplomat pod utjecajem ruskih dezinformacija.

U kolovozu 2025., Witkoff je otišao u Moskvu na još jedan krug razgovora s Putinom. Navodno je tijekom sastanka pogrešno shvatio Putinove komentare i njegovu sugestiju - da je otvoren za mirno povlačenje ukrajinskih snaga s okupiranih teritorija, ako Ukrajinci zauzvrat ponude ruskim snagama da se povuku iz Hersona i Zaporižje.

Trump je nakon toga Putina pozvao na samit na Aljasci, što su mnogi protumačili kao epilog diplomatske zbrke. Nakon tog sastanka, Witkoff je uvjeravao da je Putin obećao ugraditi obećanje o nenapadanju u ruski ustav, što je kasnije protumačeno kao naivna i opasno pogrešna izjava.

Opasnosti 'neovlaštene diplomacije'

S ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim Witkoff je krajem 2025. sastavio i čuveni američki mirovni plan od 28 točaka - dokument koji je pozivao Ukrajinu na značajne ustupke, poput ustupanja teritorija i odricanja članstva u NATO savezu.

Zapadni dužnosnici isticali su da bi prijedlog mogao poslužiti kao osnova za pregovore, uz značajnu reviziju, dok je nekoliko američkih senatora otkrilo da im je državni tajnik Rubio navodno rekao da plan "nije plan administracije" te da više nalikuje "popisu želja Rusa".

Rubio je ove tvrdnje naknadno porekao međutim, epizoda je poslužila kao dodatni prikaz Witkoffa kao neiskusnog i neslužbenog pregovarača, što je otvorilo dodatna pitanja o posljedicama upotrebe neovlaštene diplomacije.

Iste kritike Witkoffa su pratile i tijekom posljednjih pregovora s Iranom o nuklearnom programu te zemlje. The Guardian je objavio analizu u kojoj je iznio da Witkoff nije imao dovoljno tehničkog znanja o nuklearnoj politici te da je i ovdje koristio neprofesionalan i improviziran pristup te Iranu davao kratke rokove.

Stručni krugovi i analitičari izrazili su ozbiljnu sumnju da su Witkoffovi brifinzi i procjene mogli utjecati na Trumpovu odluku da naprasno prekine diplomatske pregovore, dok su pojedini izvori otišli i korak dalje, tvrdeći da su Witkoff i Kushner u maniri "izraelskih aduta" imali ulogu gurnuti cijeli proces prema vojnom rješenju.

Kushner: Iznenađenje predsjedničke kampanje

Što nas dovodi do drugog neizostavnog imena Trumpove neformalne diplomacije, Jareda Kushnera.

Za razliku od Witkoffa, Kushner je tijekom prve Trumpove administracije bio vrlo aktivan i gotovo sveprisutan. Osim što je Trumpov zet, u braku s njegovom kćeri Ivankom Trump od 2009., ovaj 45-godišnjak poznat je i kao poslovni čovjek.

Bio je voditelj Trumpove predsjedničke kampanje 2016. kada je 'iskočio' i kao najveće iznenađenje. Kako je rekao bivši izvršni direktor Googlea, Eric Schmidt, koji je radio na tehnologiji za kampanju Hillary Clinton: "Najbolje što mogu reći, on je zapravo vodio kampanju i to učinio bez ikakvih resursa."

Trump je u prvom mandatu prikupio 86,6 milijuna dolara od malih donatora - ljudi koji su dali 200 ili manje dolara činili su čak 64 posto Trumpovih ukupnih individualnih donacija, što se nikada ranije nije dogodilo. Za ovaj financijski kuriozitet i trijumf na američkim izborima, bila je ključna upravo Kushnerova digitalna strategija.

Kao viši Trumpov savjetnik u prvom mandatu, Kushner se proslavio i u raznim političkim inicijativama. Bio je Trumpova "osoba od povjerenja" i jedan od njegovih najbližih savjetnika čak i više od četvero Trumpove odrasle djece.

Kushner je 2017. imenovan višim savjetnikom predsjednika, zbog čega je dao ostavku na mjesto izvršnog direktora svoje tvrtke i na mjesto izdavača tjednika čiji je vlasnik.

Abrahamski sporazumi i nominacije za Nobelovu nagradu

Kushnerove odgovornosti doista su bile opsežne: od reforme kaznenog pravosuđa preko vođenja Ureda za američke inovacije pa sve do sudjelovanja u trgovinskim naporima i odgovoru Trumpove administracije na covid pandemiju.

Pomogao je i u posredovanju prodaje oružja Saudijskoj Arabiji - paket vrijedan preko 100 milijardi dolara.

Međutim, vjerojatno je najznačajnija njegova uloga arhitekta Abrahamskih sporazuma - Trumpovog izraelsko-palestinskog mirovnog plana u kojem je Kushner posredovao unatoč tome što nije imao stranog iskustva niti iskustva na Bliskom istoku.

Kushner je u kolovozu 2017. otputovao u Izrael na razgovore s Benjaminom Netanyahuom - s kojim ima dugogodišnje osobne i obiteljske veze - a zatim i u Palestinu na sastanak s predsjednikom Mahmoudom Abbasom. Formalno, plan je predstavljen početkom 2020., a Palestincima je nudio uvjetni put do neovisne države s definiranim granicama.

Prijedlog je zapravo dao odobrenje Izraelu da anektira svoja naselja na Zapadnoj obali, pod uvjetom da se Izrael i SAD dogovore o konkretnoj karti za sporna područja unutar Zapadne obale i Jeruzalema. Iako su reakcije bile suzdržane, zemlje zaljeva, Egipat i Libanon izrazili su zahvalnost za ovaj napor.

Kushner je zatim uskočio kako bi olakšao razgovore koji su doveli do uspostavljanja diplomatskih odnosa između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, normalizirajući tako dugogodišnji neformalni odnos dvije zemlje. UAE i Baherin postali su ujedno prve zemlje koje su priznale Izrael od 1994.

Bio je to prvi u nizu Abrahamovih sporazuma u kojem je Izrael, zauzvrat, obustavio aneksiju naselja na Zapadnoj obali, iako ju je Kushnerov mirovni plan odobravao.

Nekoliko sati nakon objave sporazuma o normalizaciji odnosa dvije zemlje, visoki dužnosnici Baherina navodno su nazvali Kushnera i rekli: "Želimo biti sljedeći".

Uslijedila je normalizacija odnosa Izraela s Kosovom, Sudanom i Marokom. Kushner je bio prisutan u svim tim pregovorima, kao i u pregovorima u katarskoj diplomatskoj krizi 2021. koju je uspješno priveo kraju 2021. Za svoje napore na Bliskom istoku, Kushner je čak dvaput nominiran za Nobelovu nagradu za mir.

Kushnerova uloga bila je istaknuta i u sklapanju sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade. Trump se isprva namjeravao povući iz trgovinskih sporazuma, ali je na Kushnerov nagovor započeo formalne pregovore. Iako nije bio izravan pregovarač, Kushner je upravljao odnosima s meksičkom i kanadskom vladom.

Sporazum vrijedan 1,3 bilijuna dolara sklopljen je u rujnu 2018., a tadašnji meksički predsjednik Peña Nieto odlikovao je Kushnera Ordenom aztečkog orla, najvišim priznanjem koje zemlja dodjeljuje strancima.

Sukob interesa

Nakon što je napustio Bijelu kuću, Kushner se posvetio privatnom poslu i osnovao tvrtku za privatni kapital. Već ranije, u karijeru je upisao razvoj nekretnina u New Yorku - posao težak 7 milijardi dolara - i vlasništvo tjednika The New York Observer, koji je kupio za 10 milijuna dolara 2006.

Novac za to zaradio je, tako je tvrdio, tijekom studentskih godina, sklapajući poslove o stambenim zgradama koje je kupio uz podršku obitelji.

Kushner je bio na meti istraga vezano uz nerede u Kapitolu 6. siječnja 2021., ali uglavnom podalje od očiju javnosti, sve do Trumpovog drugog mandata kada se pojavio kao središnji igrač Trumpovog mirovnog plana za Gazu.

Oni koji ga hvale, kažu da je vješt pregovarač, građanin čija je poslovna oštroumnost uspjela tamo gdje karijerni diplomati nisu. To ga ipak nije poštedjelo kritika da svoj rad u američkoj diplomaciji nerijetko preklapa s vlastitim poslovnim aktivnostima.

Naime, njegovo posredovanje za primirje u Gazi, koje uključuje okvir za poslijeratnu obnovu, teško je odvojiti od Affinity Partners - investicijske tvrtke koju uglavnom financiraju arapske države: Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati - zemlje koje su Kushneru pružile ključnu podršku od dvije milijarde dolara nakon što je 2021. napustio Bijelu kuću.

To mu je omogućilo pokretanje i širenje vlastite tvrtke za privatni kapital. Dapače, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, nadglasao je skupinu savjetnika koji su se protivili ulaganju u Kushnerov novi poslovni projekt.

Moguće je da je to povjerenje ukazano Kushneru kao nagrada za njegovu nepokolebljivu podršku tijekom Trumpova prvog mandata i osiguranje za slučaj da Trump izbori svoj drugi mandat.

Krajem 2024. sam Kushner je otkrio da je za Affinity Partners od investicijskih fondova koje kontroliraju katarski i dužnosnici Ujedinjenih Arapskih Emirata prikupio 1,5 milijardi dolara. Nastojao se ograditi tvrdnjom da je preventivno pokušao izbjeći sukob interesa osiguravajući novo financiranje od postojećih investitora prije Trumpove pobjede na izborima.

Forbes je izvijestio da je povećanje naknada za upravljanje koje Affinity ostvaruje povećalo i Kushnerovo osobno bogatstvo i pretvorilo ga u milijardera. Trumpova administracija inzistirala je da Kushnrovi diplomatski napori na Bliskom istoku unatoč svemu navedenom ne predstavljaju sukob interesa.

Moćan pregovarač iza kulisa

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, svojevremeno je oštro komentirala: "Mislim da je iskreno prezrivo što pokušavate sugerirati da je neprimjereno da Jared Kushner pomaže Trumpu u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre u Gazi. Jared donira svoju energiju i vrijeme našoj vladi, predsjedniku Sjedinjenih Država, kako bi osigurao svjetski mir, a to je vrlo plemenita stvar."

I sam Trump pohvalio je diplomatske napore svog zeta. Nazvao ga je pametnom osobom koja poznaje regiju, ljude i 'mnoge igrače'.

Međutim, za razliku od istaknute uloge tijekom Trupova prvog mandata, Kushner sada obavlja posao moćnog pregovarača iza kulisa na Bliskom istoku. Time je ujedno izbjegao nastavak kritika radi svojih poslovnih odnosa, a kako u Bijeloj kući nema titulu, njegove aktivnosti manje su pod povećalom javnosti.

