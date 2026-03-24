Umirovljeni general objasnio kako radi Davidova praćka: 'Evo koliko takvih bi trebalo Hrvatskoj'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da se vode vrlo uspješni pregovori s Iranom o kraju rata - malo se toga zna.

Iran i dalje odbacuje da se uopće vode pregovori, iako se iz Teherana neslužbeno čuje da je kontakt s Amerikancima uspostavljen preko posrednika.

Više o ratu na Bliskom istoku razgovarali smo s vojnim analitičarom i umirovljenim generalom Hrvatske vojske Slavkom Barićem.

Koliko je blizu kraj rata?

Na pitanje koliko je blizu kraj rata, Barić ocjenjuje: "Kraj u svakom slučaju mora doći, možda ne onoliko brzo koliko smo razmišljali, ali kad se jasno pokažu ciljevi koji su trebali biti ostvareni, ili koje je predsjednik Trump stavio pod sebe - a on kaže da je ostvario ciljeve jer uništio nuklearnu industriju, odnosno program za proizvodnju nuklearnog naoružanja i balističkih raketa - u tom smislu možemo govoriti da on već može proglasiti kraj ovakvih operacija."

"Nije uspio promijeniti iranski sustav i isto tako nije do kraja zadovoljio Izrael. Evidentno je, kad govorimo o potencijalu koji imaju i jedna i druga strana, onda u naredna dva tjedna mora doći do bitnog smanjenja napada s obje strane, jer rezerve, naoružanja, vojne opreme se polako tope i vrlo teško može se nadomjestiti toliko velika uporaba sustava", nastavlja gost RTL-a Danas.

Pitali smo tko trenutačno pobjeđuje. "Bilo bi idealno da govorimo o tome da postoji nešto što se naziva 'win-win' situacija, pa onda da imamo pobjedu koju proglašava Trump, a isto tako i da Iran pobijedi, jer nisu do kraja uništili taj sustav. Bojim se da ograničena operacija koju Trump vodi za Iran nije ograničena, nego je to najveća moguća operacija, totalna operacija, gdje sudjeluju sve snage. Vrlo teško će se vojno i politički Trump moći izvući, a da nema posljedice ovakvog načina napada", smatra Barić.

Dronovi - ključno sredstvo ratovanja

"Iran može izdržati dosta dugo, jer očito je da unutrašnje snage koje bi trebale mijenjati taj sustav jednostavno ne postoje. Veliki su gubici u ljudstvu i tehnici što se tiče Irana. Oni su distribuirali zapovjedništva, smanjili razini zapovijedanja na određene ogranke i ta decentralizacija omogućava da lokalni zapovjednici donose odluke koje su nekad donosila vrhovna tijela ili sam ajatolah", nastavlja naš sugovornik.

Osvrnuo se i na dronove, koji su postali ključno sredstvo ratovanja. "Dronovi su postali ključni iz jednostavnog razloga što je Iran savladao tehnologiju. Velika proizvodnja, govorilo se o više od tri tisuće najboljih dronova. Međutim, imamo potvrdu o tim dronovima koji su upotrebljavani u Ukrajini, rađeni su u programu s Rusima, tako da su to dobri uređaji. Vrlo je teško govoriti koliko ih Iran ima, pogotovo kad govorimo o tipovima tih dronova. Sigurno je da su u kooperaciji s Rusima radili dio balističkih raketa. Iran vrlo dobro kombinira uporabu u dronova i balističkih raketa, zato i dolazi do probijanja određenih sustava zaštite u Izraelu, ali i drugim arapskim zemljama gdje su postavljeni sustavi za protuzračnu zaštitu", objašnjava Barić.

Hormuški tjesnac je jedna od najvažnijih karata u rukama Irana

Analitičar ističe da je Hormuški tjesnac jedna od najvažnijih karata u rukama Irana. "Iran ga može kontrolirati i bez balističkih raketa, zrakoplovstva i mornarice jer postoje sustavi gdje se vrlo brzo mogu posijati mine. Prolaz je uzak, vidjeli smo čamce koji su brzi, iza nose mine, a ispred imaju protubrodske rakete. Ima ih raspoređenih na tisuće, što znači da Iran stvarno ima mogućnost potpune kontrole prolaza", kaže Barić.

Gosta smo pitali postoji li način da se vojno osigura nesmetan prolaz tankera. "Mislim da na organizaciju asimetričnog ratovanja koju su primijenili Iranci nema mogućnosti kontrole, niti bi bilo dobro da se brodovi upotrijebe u ovom dijelu u zaštiti brodova koji prevoze nafte, jer može doći do loma, zatvaranja", odgovara Barić.

Smatra da je bilo očekivano da europski saveznici nisu htjeli stati uz Trumpa. "Bilo je očekivano iz jednostavnog razloga što nijedna europska zemlja nema takve sustave i brodove koji mogu štiti. Za jednu operaciju ne možete reći 'upalite brod i krenite tamo', tu se radi o planiranju i svemu onome što je bilo potrebno. Trump je, čini mi se, donio odluku više na pritisak Izraela i njihovu želju da ostvari ono što je dugo planirao, odnosno uništi nuklearni program, a da nije imao dovoljno vremena da isplanira i predvidi sve scenarije koji se mogu dogoditi u ovom sukobu. Ta brzina jednostavno iziskuje da stalno vršite analizu, korekciju, a kod nestabilnog političkog vodstva vrlo je teško voditi ovakve operacije jer mijenjate odluke i smjerove. U vojnom sustavu planiranja to je jednostavno vrlo, vrlo teško", navodi Barić.

Analiza 'Davidove praćke'

Proteklih tjedana govori se o srpskim raketama te se otvorilo pitanje "Davidove praćke" pa smo pitali je li takav sustav protuzračne obrane potreban Hrvatskoj. "Mislim da je potreban integrirani sustav protuzračne obrane Republike Hrvatske. Hoće li to biti Davidov praćka ili nešto drugo je pitanje procjene. Međutim, mora se voditi ozbiljna studija o tome što je nama potrebno, s obzirom na konfiguraciju i oblik Republike Hrvatske. Davidova praćka štiti određeni objekt ili grad", pojašnjava Barić.

Na naše pitanje koliko bi Hrvatskoj "Davidovih praćki" bilo potrebno, Barić navodi: "Mislim da bi nam trebalo najmanje dvadesetak, a pored njih trebate imati i druge sustave za zaštitu objekata, postrojbi, jedinica Hrvatske vojske, infrastrukturnih objekata. Radi se o sustavu kojeg morate graditi pet do 10 godina da biste imali nešto i morate ga uvezati s drugim podsustavima."