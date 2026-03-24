‘Zombi tankeri’ plaćaju milijune Iranu za siguran prolaz?

Britanski portal specijaliziran za pomorsko i globalnu trgovinu Lloyd's List Intelligence objavio je da se pojačao promet tankera kroz Hormuškog tjesnaca tijekom vikenda te da je najmanje 16 brodova prošlo kroz ovo usko grlo od petka, a među njima da su i "zombi" tankeri.

Od tih brodova, njih 12 plovilo je novom rutom koja prolazi kroz iranske teritorijalne vode i to kroz dio koji se naziva "Teheranska naplatna kućica".

Smatra se da tamo Islamski revolucionarni gardijski korpus provjerava podatke o plovilima i, u nekim slučajevima, naplaćuje naknadu za prolaz.

Dva zombi tankera i lažni signali

Među njima su bila dva "zombi" tankera koja su napravila tranzit preuzimajući identitet "mrtvih" plovila. Također, prema navodima ovog portala, vjeruje se da su najmanje dva broda platila kako bi dobila siguran prolaz kroz tjesnac, a jedna od naknada navodno je iznosila oko 2 milijuna dolara.

Šest osoba ozlijeđeno u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu

Iako je promet Hormuškim tjesnacem i dalje dramatično smanjen zbog eskalacije, čini se kako se tranzit brodova ipak nešto pojačao tijekom vikenda.

U ponedjeljak su dva vrlo velika tankera za plin pod indijskom zastavom prošla kroz tranzit, pritom su slali signal kao da su indijsko vlasništvo putem AIS signala te ovaj portal navodi da je to trend koji je sve češći među indijskim i nekim kineskim brodovima.

Indijsko Ministarstvo brodarstva priopćilo je da su dva broda, koja prevoze više od 92.600 tona ukapljenog naftnog plina, prošla kroz tranzit i da bi trebala stići u luke u zemlji između 26. i 28. ožujka.

Nestašica LPG-a u Indiji, gdje se plin prvenstveno koristi za kuhanje, postala je vruće političko pitanje, prisiljavajući vladu da započne pregovore s Teheranom kako bi osigurala isporuke plina.

Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araqchi ponovio je tvrdnje da Hormuški tjesnac nije zatvoren. "Brodovi se zaustavljaju jer se osiguravajuća društva boje 'rata po izboru' koji ste vi, a ne Iran, započeli", rekao je putem svog Telegram kanala.

Dodao je: "Sloboda plovidbe nije moguća bez slobode trgovine. Ili imajte oboje ili ne očekujte ni jedno".

Zombi identiteti korišteni tokom obilaznice

Brodovi koji su prolazili tjesnacem tijekom vikenda koristili su dva zombi identiteta i to japanskog broda za prijevoz ukapljenog prirodnog plina LNG Jama, recikliranog u Alangu krajem prošle godine, i identitet aframaxa Nabiina pod liberijskom zastavom, koji je rastavljen u Chittagongu prije gotovo pet godina.

Nije odmah bilo jasno koji je brod preuzeo identitet LNG Jamala, ali na satelitskim snimkama u blizini mjesta odakle se signal odašiljao vidio se veliki tanker za plin.

Ovaj portal objavio je analizu pojavljivanja "zombi" signala te navode da se datumi podudaraju s datumima kada je plovilo VLGC, sankcionirano od strane SAD-a, lažirao svoj AIS signal u Omanskom zaljevu.

