KAŽU DA JE PRIORITET, ALI... /

Hoćemo li ikad vidjeti autocestu do Dubrovnika? Poništen natječaj, objavili su i razlog

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta'

15.5.2026.
16:09
Hina
Hrvatske autoceste priopćile su danas da je poništen postupak javnog nadmetanja za izgradnju autoceste do Dubrovnika te da su u tijeku pripreme za novo nadmetanje.

"Javno nadmetanje poništava se sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi", stoji u priopćenju, uz dodatak kako su sve pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave.

Budući da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti, navode iz HAC-a. Hrvatske autoceste d.o.o. već su pokrenule aktivnosti za osiguravanje uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave.

"Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta", zaključuje se u priopćenju HAC-a.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
