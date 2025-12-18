Kraj rampama, ali ne i gužvama? Evo što nas stvarno čeka kad nestanu naplatne kućice

Zbogom naplatnim kućicama na autocestama i kolonama! Na autocesti između Popovačke i Kutine postavljen je prvi portal s kamerama i antene novog sustava naplate cestarina. Dug je 33 metra i težak 10 tona, a samo je jedan od ukupno njih 212.

Predstavljeno je i vozilo koje će hvatati prekršitelje, a do pune primjene novog sustava, više je od godine dana. Bez rampi i bez zaustavljanja, sustav bi trebao zaživjeti 1. ožujka 2027.

Još detalja o novom sustavu otkrio je u studiju RTL-a Danas član Uprave Hrvatskih autocesta Luka Čirko.

Koja će biti cijena? Plaćat ćemo po kilometru, koliko će to iznositi?

Cijena po implementaciji novog sustava se neće mijenjati. Novi sustav će nam omogućiti dinamičko upravljanje tarifama pa ćemo za neke česte korisnike autoceste moći odobravati popuste, kao i za korisnike koji u sezoni putuju preko tjedna, tijekom noći i tako dalje.

Kako će ti popusti funkcionirati?

To je proces na kojem sada radimo te ćemo analizu tarifnih modela imati uskoro pa ćemo je predstaviti.

Sigurno ste o nekim ciframa razgovarali. Put Zagreb-Split od 375,5 km autoceste sada plaćamo 26,40 eura. Prema tome, kilometar se plaća sedam centi. Je li to ta vrijednost o kojoj govorimo?

Zbog novog sustava se neće podizati cijena cestarina, a također bih istaknuo da u cijeni naše cestarine je i prolazak kroz tunele i objekte na trasi. Mislim da smo što se tiče cijene doista konkurentni.

Kad već spominjete susjede, u Sloveniji je 16 eura tjedna vinjeta, a u Hrvatskoj za 16 eura ne stigneš ni do Zadra. To je cifra do Svetog Roka. Je li to preskupo?

U okolici ćete platiti i tunelarinu, a mi je nemamo jer je uključena u cijenu cestarine.

Kažete da će se smanjiti gužve i kolone te da više neće biti naplatnih kućica. Imate li projekcije hoće li se gužve preliti na, recimo, Dugopolje, ako se ide do Splita ili ispred određenih destinacija i gradova?

Novi sustav neće u potpunosti eliminirati gužve. Svjesni smo u vrijeme sezone velikog broja vozila, ove godine ćemo na našim autocestama imati 80 milijuna vozila što je velik broj. Novi sustav naplate će dodatno rasteretiti u ključnim trenucima promet, no želim istaknuti da osim novog sustava naplate, da bismo omogućili bolji protok vozila, idemo u razne investicije poput treće trake do Karlovca.

Kada bi ona mogla biti gotova?

Početkom sljedeće godine bismo raspisali natječaj. Trenutačno je u tijeku natječaj za treću traku od Zagreb Zapad do Lučkog.

Što ako novi sustav zakaže? Imate li krizni plan?

Rizik postoji, ali je veoma malen. U slučaju nekakve havarije, ako primjerice jedan portal ne bude radio, imamo 74 mobilne jedinice koje mogu simulirati portal. Dolaze na mjesto portala s kamerama i ENC antenama te one u tim trenucima mijenjaju portal.

A što ako su registracijske tablice prljave, ako snijeg padne i ne vide se?

I ti scenariji su prokušani. Obveza izvođača je da očitanje tablica mora biti preko 99 posto u svim uvjetima, pa ćemo tako to zadovoljiti.

Što je s 'old school' vozačima, onima koji nemaju pametne telefone i ne služe se tehnologijom? Kako će oni plaćati autoceste?

Digitalni kanali su primarni, no mislili smo i na tu skupinu ljudi. Za njih je na raspolaganju naša prodajna mreža Hrvatskih autocesta i partnera gdje se mogu doći fizički registrirati, nadoplatiti cestarinu i platiti gotovinom.

ENC više nećemo moći dijeliti, ali postoji li neka beneficija za korisnike?

Jedan ENC uređaj može biti registriran za do tri vozila. Primjerice jedna obitelj s tri vozila može imati jedan račun.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Dosje o novoj naplati cestarina: Hoće li biti jeftinije, kada i kome?