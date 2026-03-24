Milanović se sastao s makedonskom kolegicom: 'Ima života i bez EU i to uspješnog'

Predsjednica Republike Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove u službenom je posjetu Hrvatskoj.

Tom prilikom u utorak se sastaje s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a nakon bilateralnog sastanaka, očekuju se izjave dvoje predsjednika.

Ovdje pratite izjave uživo:

Milanović je rekao: "Makedonija sama odlučuje o tome što joj je bolje i koji put bira, pretpostavljam da je to put blagostanja, mira i spokoja građana Makedonije. A ovo drugo, uključujući EU i NATO, je fasada, neka vrsta energetske obnove, ali ono što čini kuću je iznutra. Ovo su moja razmišljanja, nisu savjeti ni prvom susjedu kraj kojeg živim, kamoli cijeloj državi i narodu.

To vrijedi i za Hrvatsku, EU je nadgradnja, ali nikako zgrada. Naša kuća i tradicija su na našem zemljištu, a EU je dobrodošla sezonska priča dok traje. To je to. Ima života i bez EU i to uspješnog i dostojanstvenog."