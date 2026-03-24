Što je Davidova praćka? Moćno izraelsko oružje nosi ime po simbolu pobjede slabijeg nad jačim

"Tako mi Boga, to se neće dogoditi", komentirao je danas predsjednik Zoran Milanović špekulacije da ministar obrane Ivan Anušić navodno pregovara s predstavnicima Izraela o kupnji "Davidove praćke", sustava koji može štititi od supersoničnih raketa koje je Srbija nedavno kupila od Kine.

To je navodno bio razlog da premijer Andrej Plenković sazove sjednicu Vijeća za obranu. Procjenjuje se da bi cijena sustava mogla premašiti cijeli hrvatski vojni proračun. Milanović se protivi vojnoj suradnji s Izraelom i poručuje da neće dati suglasnost za takvu nabavu, nazivajući je nepotrebnom i politički problematičnom.

U međuvremenu, Hrvatska već čeka isporuku američkog sustava HIMARS, dok vojni izvori upozoravaju da Srbija raspolaže kineskim raketama CM-400AKG dometa do 400 km. Unatoč tome, Davidova praćka se opisuje kao naprednije i cjelovito rješenje za obranu od supersoničnih prijetnji.

Što je Davidova praćka?

Izraelski obrambeni sustav poznat kao Davidova praćka (eng. David’s Sling) predstavlja jednu od ključnih komponenti suvremene proturaketne obrane. Riječ je o naprednom vojnom sustavu razvijenom zajedničkim naporima izraelske tvrtke Rafael Advanced Defense Systems i američkog Raytheona, a operativan je od 2017. godine.

Davidova praćka osmišljena je za presretanje širokog spektra prijetnji - od neprijateljskih zrakoplova i bespilotnih letjelica do taktičkih balističkih projektila, krstarećih raketa i projektila srednjeg do dugog dometa. Sustav pokriva udaljenosti otprilike od 40 do 300 kilometara, čime popunjava "prazninu" između sustava kratkog dometa poput Iron Domea i sustava dugog dometa Arrow.

Time Davidova praćka čini srednji sloj izraelske višeslojne obrane, čiji je cilj zaštita teritorija od sve sofisticiranijih raketnih prijetnji.

Tehnološki napredna raketa 'Stunner'

Srce sustava čini presretačka raketa nazvana Stunner. Radi se o dvostupanjskoj raketi na kruto gorivo, opremljenoj naprednim sustavima navođenja. Kombinacija radara i elektro-optičkih senzora omogućuje razlikovanje stvarnih bojevih glava od mamaca, što je ključno u modernim sukobima. Za razliku od klasičnih projektila s eksplozivnom bojevom glavom, Stunner koristi princip "pogodi i uništi" (hit-to-kill), pri čemu cilj uništava izravnim kinetičkim udarom.

Razvoj sustava započeo je krajem 2000-ih, a nakon niza testiranja prvi put je službeno uveden u operativnu uporabu u travnju 2017. godine. Od tada je Davidova praćka korištena u stvarnim borbenim situacijama, uključujući presretanja raketa ispaljenih iz pojasa Gaze te drugih regionalnih sukoba. Sustav je pokazao sposobnost uništavanja ciljeva različitih vrsta, uključujući balističke projektile i rakete dugog dometa.

Biblijska simbolika u modernoj tehnologiji

Naziv sustava inspiriran je biblijskom pričom o Davidu i Golijatu - simbolu pobjede slabijeg nad jačim protivnikom. U suvremenom kontekstu, taj naziv odražava ideju obrane od brojčano ili tehnološki nadmoćnijih prijetnji pomoću precizne i napredne tehnologije.

Kao dio složenog obrambenog sustava, Davidova praćka danas igra važnu ulogu u zaštiti izraelskog zračnog prostora. Njezina sposobnost presretanja modernih raketnih prijetnji čini je jednim od najnaprednijih sustava te vrste u svijetu i važnim primjerom vojne suradnje između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

