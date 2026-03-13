Četiri rakete pojurile za projektilom: Pogledajte dramu koja se potom odvijala na nebu

Na društvenim mrežama pojavila se snimka dramatičnog presretanja projektila iznad izraelske termoelektrane Orot Rabin. Na njoj se mogu vidjeti tragovi četiri presretača iz izraelskog proturaketnog sustava David’s Sling, odnosno "Davidove praćke", koji su ispaljeni prema projektilu za koji se tvrdi da je lansiran iz Irana.

Footage of the most beautiful interception from this war so far. — Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

Presretači su u zraku pogodili i uništili projektil prije nego što je stigao do cilja i zaprijetio energetskom postrojenju. Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Zanimljivo je i koliko ovakva obrana košta. Procjenjuje se da iranski balistički projektil vrijedi više od milijun dolara, dok cijena jednog izraelskog presretača iznosi oko 45 tisuća dolara, navodi Open Source Intel.