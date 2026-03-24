Ako se oni uključe u rat, to bi mogla biti prekretnica: 'Naš prst je na okidaču!'

Američko-izraelski napad na Iran ulazi u 25. dan. Do sada, cijenu rušenja iranskog režima plaćaju zemlje Zaljeva, ali i teroristička skupina Hezbolah, koja se priključila iranskim napadima na Izrael. I, naravno, ostatak svijeta ugrožen opskrbom nafte.

Jedna skupina, međutim, od početka sukoba ne 'zvecka oružjem' i do sada nije ispalila niti jednu raketu.

Njihova šutnja je prijeteća jednako koliko i intrigantna. Naime, ako se oni uključe, to bi moglo značiti prekretnicu za Iran, ali i zadati novi ozbiljan udarac globalnoj ekonomiji.

I baš kao da znaju da svijet drži dah, jemenski Hutisti u subotu su se napokon službeno oglasili.

'Nećemo stajati prekriženih ruku'

A u izjavi, koju je izdalo ministarstvo vanjskih poslova skupine, a objavila novinska agencija Saba u subotu, Hutisti su poručili da "neće stajati prekriženih ruku" kao odgovor na događaje u regiji.

Naveli su da su "svojom agresijom protiv naroda, Sjedinjene Države dovele u veliku stratešku dilemu i pokušavaju uvući druge u kaljužu u koju su same upale" te da će "svaki pokušaj dovođenja stranih snaga izvan regije biti prvi koji će izgubiti u ovoj bitci".

Hutisti su poručili i da će "svaki pokušaj proširenja sukoba negativno utjecati na cijelu regiju, uključujući lance opskrbe, cijene energije i globalno gospodarstvo".

Navedeno je i da grupa "pažljivo prati razvoj događaja i da će poduzeti odgovarajuće mjere te da neće stajati prekriženih ruku".

'To stvarno podiže ulog'

Saudijski dužnosnici rade na očuvanju diplomacije i držanju Hutista izvan sukoba, izvijestio je u subotu Wall Street Journal, pozivajući se na američkog dužnosnika. Uz saudijske napore, Sjedinjene Države i Izrael nastoje izbjeći provociranje Hutista na ulazak u rat, rekao je taj dužnosnik, prenio je Jerusalem Post.

Jemensku skupinu ključno je držati izvan sukoba jer je iranski utjecaj na Perzijski zaljev već ograničio ključnu globalnu energetsku rutu. Ako bi se Hutisti pridružili ratu, mogli bi ugroziti brodarstvo u Crvenom moru - glavnom alternativnom koridoru koji se koristi za zaobilaženje Zaljeva.

To bi potencijalno dodatno poremetilo opskrbu energijom, a moglo bi u sukob uvući još više regionalnih sila, poput Saudijske Arabije.

"Ako Hutisti uđu u sukob, to stvarno podiže uloge“, rekao je Adam Baron, član think tanka New America, specijaliziran za Jemen i Zaljev. "To uvlači Sueski kanal i Egipćane, to Saudijce još više uvlači", upozorio je.

'Prst na okidaču'

Hutisti su dio iranske regionalne posredničke mreže, koja uključuje Hamas, Hezbolah i druge milicije. Izvrši li Iran dovoljan pritisak, mogli bi biti prisiljeni na borbu za koju su već ionako izrazili spremnost.

"Što se tiče odluke o pridruživanju Iranu, ta je odluka već donesena", rekao je ranije ovog mjeseca Mohammed al Bukhaiti, član Političkog biroa organizacije.

"Pažljivo pratimo situaciju i naš je prst na okidaču", rekao je, dodajući da je "pridruživanje Jemena sukobu samo pitanje vremena".

Zašto se već nisu uključili?

Međutim, postavlja se pitanje, zašto se Hutisti nisu uključili do sada? Razloga bi moglo biti nekoliko.

Jedan od njih su potencijalni troškovi i civilne žrtve. Nakon što se Hezbolah priključio sukobu, u izraelskim zračnim napadima ubijeno je oko 600 njegovih terorista, a 800.000 ljudi u južnom Libanonu bilo je prisiljeno na evakuaciju.

Američki napadi na Hutiste prošle godine već su naštetili skupini i njezinom vodstvu, a moguće je i da Hutisti ne žele biti odgovorni za smrt još više Jemenaca.

Izrael je ipak razmatrao opciju da se Hutisti priključe napadima. U prvim danima sukoba s Iranom, visoki dužnosnik IDF-a je na zatvorenom sastanku 3. ožujka upozorio da Izrael mora biti spreman na potencijalni iznenadni napad Hutista.

Mediji su u to vrijeme izvještavali da su Hutisti uz iransku pomoć obnovili svoje kapacitete balističkih raketa i dronova te da bi to oružje potencijalno mogli upotrijebiti za napad na Izrael.

'U nekom trenutku će intervenirati'

"Mislim da će Hutisti u nekom trenutku intervenirati. Što dulje rat traje, veća je vjerojatnost da će Hutisti intervenirati", rekla je jemenska stručnjakinja Nadwa Al-Dawsari iz Instituta za Bliski istok za The Soufan Center.

Hutisti bi bez sumnje nadogradili svoje iskustvo tijekom 18 mjeseci nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., kada je skupina u Crvenom moru napala više od 100 brodova, uključujući tankere za naftu.

Napadi su tada prisilili više od 60 posto komercijalnog brodarstva da se preusmjeri na alternativne rute.

Komercijalni promet Crvenim morem oporavio se nakon primirja između SAD-a i Hutista u svibnju 2025., kada je okončana operacija Rough Rider - šestotjedna zračna kampanja protiv Hutista, ali još uvijek ne na razinu prije 7. listopada.

Operacija Rough Rider

Američki napadi na 1000 ciljeva Hutista tijekom operacije Rough Rider degradirali su njihov vojni arsenal, baš kao što je to operacija Epic Fury učinila Iranu.

Međutim, obje kampanje pokazale su ograničenja korištenja isključivo zračnih snaga u okončanju prijetnji globalnoj trgovini koju predstavljaju naoružani akteri u regiji.

Novi napad na brodove u Crvenom moru vjerojatno bi izazvao američke napade u većem opsegu nego što je to bilo tijekom operacije Rough Rider, ali Hutisti bi mogli uzvratiti napadima na Izrael. Ranije su već pokazali da mogu prodrijeti u izraelski zračni prostor i uzrokovati žrtve i štetu.

Međutim, izraelska odmazda vjerojatno bi ciljala ključnu luku Hodeidah, žilu kucavicu Jemena, ovisnu o uvozu, ali i izvor ilegalnih prihoda od nafte za Hutiste. Izrael je usmjerio svoje napade na tu luku na vrhuncu sukoba s Hutistima tijekom 2024. - 2025.

Iako bi Hutisti alternativno mogli ponovno pokrenuti svoje raketne i napade dronovima na Saudijsku Arabiju, većina stručnjaka procjenjuje da bi ovu opciju iskoristili samo ako bi Kraljevina aktivno uzvratila Iranu.

Kako god bilo, jemenski napad na morske putove mogao bi ozbiljno ugroziti svjetsko gospodarstvo, ali i iscrpiti već razoreno jemensko gospodarstvo i rasplamsati građanski rat - primjerice, ako luke na Crvenom moru i Adenskom zaljevu postanu nedostupne i ako međunarodno priznata jemenska vlada odluči da se mora naoružati kako bi obranila svoje interese.

Burni mjeseci jemenske vlade

A iza nove jemenske vlade su već dva burna mjeseca, započeta krajem 2025.

Jemenske snage povezane sa Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima - nekadašnjim partnerima u borbi protiv pobunjenih Hutista - sukobile su se na bojnom polju, što je dovelo do razbijanja koalicije koja je vladala od 2022.

Glavni sudionici bili su snage međunarodno priznate vlade, koju podržava Rijad, i Južnog prijelaznog vijeća (STC), secesionističke skupine koju podržava Abu Dhabi.

Početkom prosinca 2025., STC je krenuo s osvajanjem velikih dijelova Hadramawta, najveće jemenske pokrajine. Mjesec dana kasnije, nakon neuspjelih pregovora, Saudijska Arabija pomogla je organizirati kampanju snaga saveznika PLC-a koje su protjerale STC iz novoosvojenih područja, ali i s većine njegovih položaja na jugu Jemena, navodi International Crisis Group.

Saudijski zračni napadi na položaje STC-a u Hadramawtu ubrzali su poraz južnjaka, a ishod je izazvao političku rekonstrukciju: kabinet je raspušten; dva člana PLC-a, uključujući šefa STC-a Aidrousa al-Zubaidija i njegovog zamjenika, zamijenjeni su; a nova vlada na čelu s premijerom Shayeom al-Zindanijem formirana je pod vodstvom Rijada.

Ovi događaji odvijali su se u kontekstu više od desetljeća građanskog rata koji je Jemen podijelio između pobunjenih Hutista i vladinih snaga koje kontroliraju jug i istok, kao i dijelove zapada Jemena.

Bez snažnog uporišta

Formiranje nove jemenske vlade označava pokušaj ponovnog ujedinjenja antihutskog tabora i resetiranje ravnoteže utjecaja između Rijada i Abu Dhabija u Jemenu.

Ipak, vlada nema snažno uporište. Mnogi Jemenci njezinu rekonstrukciju manje smatraju reformskom mjerom, a više rekonfiguracijom elitne moći pod saudijskim pokroviteljstvom.

Vlada ima i brojna ekonomska ograničenja. Od 2022. godine izvoz nafte je obustavljen zbog napada Hutista na lučke objekte u Hadramawtu i Shebwi. Državni prihodi znatno su smanjeni, a trenutni rat u regiji može samo pogoršati tu situaciju.

Do početka rata u Iranu, sukob jemenske vlade i Hutista bio je u pat poziciji. Sada, putanja jemenskog sukoba bi mogla ovisiti o tome hoće li se Hutisti uključiti u rat.

Dodatne dileme oko uključenja u sukob

Dileme za Hutiste oko uključenja u rat ipak postoje. Iako je moguće da ih usporava i sam njihov sponzor, Iran, koji Huriste drži 'u rezervi' kako bi na američko-izraelski napad mogao odgovoriti postupnim povećanjem odmazde, jedan od čimbenika mogle bi biti zalihe oružja.

Prema Associated Pressu, koji se poziva na medijske i političke dužnosnike Hutista, zalihe oružja skupine još su uvijek niske nakon napada tijekom rata između Izraela i Hamasa, a rat u Iranu dodatno je omeo opskrbu.

Vođe Hutista također može odvraćati neizvjesnost oko opsega američke reakcije na njihov ulazak u sukob. Dužnosnici Hutista rekli su Associated Pressu da je SAD putem omanskih posrednika poslao upozorenja protiv sudjelovanja u ratu, a vođe Hutista su navodno upozoreni da su pod nadzorom SAD-a i Izraela.

Bojeći se potencijalnih izraelskih napada na vodstvo, sličnih napadu u kolovozu 2025. u kojem su ubijeni mnogi ministri upravnog tijela Hutista, vođe su dobile upute da se ne pojavljuju u javnosti.

Hutiste bi mogle brinuti i prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o korištenju kopnenih snaga protiv Irana, koje bi se mogle proširiti i na kopnene akcije protiv Hutista, ako se priključe borbi.

Neki stručnjaci pak nagađaju da sam iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) obeshrabruje Hutiste da se priključe sukobu.

Dawsari iz Instituta za Bliski istok smatra da IRGC ne želi "uvući Hutiste u samoubilački rat“ jer "ako iranski režim padne i ako se pojavi novi režim, mislim da će se IRGC pregrupirati u Jemenu ili Somaliji. Jemen je ključni saveznik... IRGC si ne može priuštiti gubitak Hutista. Jemen im je toliko važan. Moraju sačuvati Hutiste za sutra kako bi IRGC nastavio s radom čak i nakon režima", rekla je.

Ipak, nije jasno kako bi IRGC nastavio funkcionirati kao pokret u egzilu, sa sjedištem daleko od Irana i lišen prihoda koje osigurava iranska država.

A što ako se stvarno uključe?

Uđu li ipak Hutisti u rat, mogli bi poslužiti kao multiplikator snage za Teheran daljnjim iscrpljivanjem američke i izraelske zračne i raketne obrane te preusmjeravanjem borbenih misija iz Irana na lokacije u Jemenu.

Hutisti bi vjerojatno ciljali tankere s naftom u Crvenom moru, što bi dodatno oštetilo globalno gospodarstvo, i obnovili napade na energetske i infrastrukturne ciljeve Saudijske Arabije ako se Kraljevina pridruži američkoj i izraelskoj kampanji udara na Iran.

Geografski, Hutisti kontroliraju jemensku obalu uz Crveno more i tjesnac Bab el-Mandeb - ključnu točku za globalnu trgovinu i protok energije u regiji, po važnosti odmah iza Hormuškog tjesnaca.

Njihov ulazak u sukob dugo se očekivao, a među regionalnim stručnjacima postoji konsenzus da bi to pojačalo učinke Teheranove ključne strategije asimetričnog ratovanja - preokreta globalnog gospodarstva ograničavanjem plovidbe kroz Hormuški tjesnac i napadom na energetska postrojenja u arapskim zaljevskim državama.

Intervencija Hutista također bi podržala Iran daljnjim iscrpljivanjem izraelskih i američkih oružanih zaliha, što bi potencijalno omogućilo da veći postotak preostalih raketa i dronova u Teheranu dosegne svoje ciljeve.

SAD i Izrael bi vjerojatno također morali preusmjeriti ofenzivne resurse, posebno borbene zrakoplove, s napada na Iran na ciljanje položaja Hutista s raketama i dronovima što bi ravnotežu sukoba moglo pomaknuti prema Iranu i Osovini otpora u dugom ratu iscrpljivanja.

Koliko je jemenski Hutisti ozbiljna prijetnja i zašto bi njihovo priključenje ovom sukobu bilo noćna mora, već je dobro objasnio geopolitički analitičar Denis Avdagić, s kojim smo o opasnosti koju Hutisti predstavljaju razgovarali upravo početkom 2024., u jeku sukoba Izraela i Hamasa.

