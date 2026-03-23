Kovačević u Direktu otkrio zašto Trumpu treba ultimatum od pet dana: 'Smišljat će kako to učiniti'

Razlog zašto na hrvatskim ribraskim brodovima intenzivno skrolaju o Hormuškom tjesnacu - je naravno rat. Već 24 dana već gledamo zrnate crno bijele snimke bombardiranja, no onda danas bum. Nije bomba, već jedna objava američkog lidera odjeknula je snažno.

Dionice su diljem svijeta skočile, cijena nafte je pala - sve jer je Donald Trump rekao kako je napokon razgovarao sa nekim u Teheranu i kao rezultat Amerika neće bombardirati iranske elektrane, zasad.

O svemu za RTL Direkta govori bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević.

Je li Vas iznenadio ovaj preokret Trumpa?

S jedne strane je, s druge nije jer predsjednik Trump očito funkcionira tako da gotovo namjerno bude nepredvidljiv. Ali, oni koji pomnije prate odnose predsjednika Trumpa i njujorške burze mogu primijetiti da on gotovo po uvjetnom refleksu reagira.

Dakle, nakon nekog njegovog poteza ili izjave poremete se burzovni indeksi i nakon toga on munjevito reagira i zapravo, moglo bi se reći da vrhunska svjetska politika danas funkcionira na razini uvjetovanih refleksa, bez dubljeg promišljanja određenih reakcija takvih akcija.

Pa tako je predsjednik Trump reagirao uvjetnim refleksom kad mu je Bibi Netanyahu rekao 'Ajatolah je tamo, idemo ga ubiti' - pokrenuo je cijelu američku vojnu mašinu, a da za to nije bila pripremljena. Jedan od rezultata je ubojstvo 150 djevojčica.

Isto tako, pokrenuo je napad na temelju uvjetovanog refleksa poslije izjave Benjanina Netanyahua, a da nije razmislio o mogućim posljedicama zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Sinoć je izjavio, da li namjerno zbog toga što je očekivao da će cijene nafte porasti pa je on možda nešto prodao po višoj cijeni, ali kad su stigle ozbiljne reakcije o ozbiljnim poremećajima i na američkom tržištu, on je svoju odluku promijenio.

Sjećam se par puta kada su ga pitali da li prati dionice, da je rekao 'Ne ne ne, ja ne pratim burzu' - brzo je odgovorio. Zanima me, sad je rekao taj ultimatum pet dana. Što će se događati idućih pet dana?

Predsjednik Trump će smišljati kako da proglasi pobjedu neovisno o tome što će se dogoditi. Teško je predvidjeti što bi se sve moglo dogoditi. Stavite se u ulogu Iranaca: u razdoblju manjem od godinu dana, dva puta, usred pregovora koje je Amerika inicirala, Amerika je napala Iran.

Tko će sad sa Iranske strane pristati pregovarati s Amerikancima? Jer, na temelju tog iskustva mogu samo zaključiti da će on još intenzivirati napade protiv Irana.

S kime on sad uopće pregovara?

On to krije i obrazlaže da ne želi da ta osoba bude ubijena. S druge strane, oni koji ne žele pregovarati, njih će ubiti Mossad. Trump i Netanyahu su stvorili jednu atmosferu u vrhovima svjetske politike u kojoj je najvažnije raspolagati tolikom količinom moći da možeš ubiti koga hoćeš, kad hoćeš, gdje hoćeš i izjavama da to 'rado činiš'.

Takav politika, kako smo vidjeli u Iranu, inicijalno daje neke rezultate. Ali ako se cijela politika svede samo na nasilje, uvijek će se u Americi stvoriti kritična masa, u Izraelu, u svijetu, koja će se tome suprotstaviti.

Smisao postojanja države, a i međunarodnih organizacija, je da se smanji utjecaj samovolje, da nasilje ne bude jedini način uspostave odnosa između ljudi i da zakon bude ograničenje za sve nasilnike. Trump sve te paradigme ruši.

Ako govorimo već tri tjedna da Netanyahu utječe na njega, je li moguće da su na tu današnju njegovu odluku utjecali neki drugi faktor, Saudijci?

Moguće. Vjerojatno sve zemlje u Zaljevu. Jer su one suočene sa iranskom prijetnjom da će u slučaju iranske civilne energetske infrastrukture. A to je ratni zločin, na što Trump uopće nije reagirao kad su ga upozorili, ali Zaljevske zemlje jesu.

Ako Amerika napadne opet iransku infrastrukturu, a Izrael je već napao najveće iransko plinsko polje, da će Iran napasti infrastrukture zaljevskih zemalja, ne samo energetsku nego i uređaje za desalinizaciju vode.

To bi značilo propast tih država tako da su i saveznici Trumpa sigurno upozorili na to, ali mislim da je ključni bio uvjetovani refleks zbivanjima na burzi.

Zanimljivo je i kako je Iran u prvih desetak dana slao dronove. Sada vidimo da, kao iz garaže, vade sve jače i jače i onda su pokazali ovu balističku raketu koja može proći duljinu i više od 2000 kilometara, što nitko nije znao da postoji.

Očito se Iran dobro pripremao i očito unatoč tome što iranske protuzračne obrane gotovo da ni nema, i ova najubojitija oružja koja Izrael i Amerika imaju, uspješno djeluju u Iranu i razaraju sve što imaju, očito nisu znali za to.

Jer, već nakon prva dva dana rata, predsjednik Trump je izjavio da su ključni iranski kapaciteti uništeni. Da su uništene lansirne rampe, da je dio municije uništen, i da su uništeni proizvodni kapaciteti. To bi značilo da Iran nema više ni čime napadati, a znamo da se nije imao čime braniti.

Ali ponašanje Irana demantira te izjave. Pretpostavljam da je i predsjednik Trump iznenađen time i to se vidjelo kad je saveznike, koje je prethodno ismijavao i odbacivao bilo kakvu pomisao da ih konzultira vezano sa invazijom, a kasnije da se osloni na njihovu pomoć, ipak bio prisiljen pozvati u pomoć.

To isto govori do čega dovodi politika zasnovana samo na uvjetovanim refleksima - do besmislica.

Što se tiče samih ovih događaja danas, dakle, onaj prvi rat prošle godine je trajao 12 dana, sada smo u 24. danu ovog rata - dvostruko dulje. Je li moguće da je ovo početak kraja i da ćemo ovaj rat zvati 24-dnevni rat?

Nadajmo se da će predsjednik Trump i dalje reagirati na podražaje sa burzi, što bi onda značilo da će u sljedećih pet dana pronaći način da pokaže američkoj javnosti da je pobijedio, neovisno o tome što će i dalje novoizabrani ajatolah vjerojatno upravljati Iranom i što Amerikanci i Izraelci nisu u Iranu uništili sve što su htjeli i što nisu uspjeli promijeniti režim.

Pretpostavljam da predsjednik Trump ipak ne može dopustiti kopnenu intervenciju koja bi podrazumijevala i znatno veće gubitke u ljudstvu nego li su bili dosad, a i ovi dosadašnji već su izazvali uznemirenje u američkoj javnosti.

Da, do sada je poginulo 14 američkih vojnika. Hvala Vam na gostovanju u Direktu.