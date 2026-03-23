Iran podigao uloge, SAD uzmaknuo u zadnji čas? Analiza: 'Trump je prvi trepnuo'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak iznenada objavio da je naredio američkoj vojsci da odgodi "sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu", uslijedile su analize što to znači.

Trump je u svojoj objavi na Truth Socialu naveo i da je odluku donio "nakon dva dana vrlo dobrih i produktivnih razgovora s Iranom."

Trump je rekao da su Washington i Teheran održali razgovore "o potpunom i totalnom rješavanju naših neprijateljstava na Bliskom istoku".

Međunarodni dopisnik Alex Rossi javljajući se iz Jeruzalema za Sky News kaže da se čini da je "Trump prvi trepnuo" na iranske prijetnje energetskoj infrastrukturi, ali da rat nije gotov.

"Apsolutno je izvanserijski jer se ratna politika washingtonska formulira na telefonu ili iPadu... i dostavlja svijetu", rekao je Rossi o Trumpovoj objavi na Truth Social. Kaže da je to još jedna kontradikcija i promjena u pristupu. Podsjetio je na ultimatum od 48 sati za Hormuz ili će početi uništavati elektrane, počevši od najveće, a sada su se paralelno u pozadini odvijali razgovori bez objašnjenja tko je s kim razgovarao te da se napadi na elektrane odgađaju za narednih pet dana.

"Sada postoje velike podjele unutar Republikanske stranke Donalda Trumpa u pogledu pristupa ovom ratu i čini se da je po pitanju Iranaca prvi trepnuo", objašnjava.

"Sjetite se da je iznio ovu prijetnju (da će "uništavati iranske elektrane), što je bila eskalacija. Iranci su ga samo pogledali i rekli: 'Pa, ako to učinite, i mi ćemo eskalirati, gađat ćemo kritičnu infrastrukturu diljem Zaljeva koje su važne Izraelu I SAD-u, ciljat ćemo desalinacijske sisteme, vodovode zemlji koje su u pustinjama i nemaju rijeke i jezera '"

"Podigli su ljestvicu - i čini se da je Donald Trump, kada je u pitanju ovaj dio sukoba, trepnuo", kaže.

Rossi kaže da "još uvijek postoje značajna pitanja" o navodnim razgovorima između SAD-a i Irana (ako se uopće dešavaju jer ih Iran negira), za koje Teheran poriče da su se održali.

'Rat nije gotov'

"Ovaj rat sigurno nije gotov", rekao je Rossi, ali je dodao da bi Trumpova objava mogla biti prekretnica.

Istovremeno vojni analitičar, prof. Michael Clarke, kaže da se očekivalo da će Donald Trump "popustiti", ali ne baš tako brzo. "Dao si je više vremena i kaže da ćemo odgoditi akciju, iako je akcija još uvijek na stolu za pet dana", rekao je. Nastav io ej da je Trump iznenada otkrio da postoje razgovori s iranskom stranom za koje nitko drugi nije znao.

"Odjednom su vodili dublje, smislenije razgovore", naveo je.

