Maserati stao, što radi Vuco? Otvara gepek pun para: 'Auto ne vozi na eure!'

Hrvatski glazbenik Siniša Vuco (55) nasmijao je pratitelje videom koji je podijelio na svom Instagram Storyju. Naime, tijekom vožnje autocestom ostao je bez goriva u svom Maseratiju, a cijelu je situaciju odlučio snimiti i podijeliti s javnosti.

Foto: Instagram/Screenshot

Foto: Instagram/Screenshot

"Kad vozite Maseratija, a ne pazite na benzin. Najbolji auto u državi, ali džabe sve kad sam zaboravio uliti gorivo", rekao je Vuco dok je pokazivao automobil izvana i iznutra.

Foto: Instagram/Screenshot

Foto: Instagram/Screenshot

Posebnu pozornost privukao je trenutak kada je otvorio prtljažnik. Uz putne torbe i odjeću, pokazao je i hrpu novčanica te se našalio na vlastiti račun. "Pun je prtljažnik para, vidite, sve je puno novca, ali nema goriva", rekao je kroz smijeh, dodajući kako automobil ipak "ne ide na novac".

Na kraju videa poručio je da čeka pomoć i dostavu goriva kako bi mogao nastaviti put.

Podsjetimo, Vuco je 2023. godine otkrio da se preselio u Venezuelu, gdje danas provodi velik dio godine.