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gidsel nemoćan /

Barcelona pregazila posljednju prepreku i uzela rekordni 13. naslov Lige prvaka

Barcelona pregazila posljednju prepreku i uzela rekordni 13. naslov Lige prvaka
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Foto: Ronny HARTMANN/AFP/Profimedia

Ponajbolji rukometaš svijeta se razigrao u nastavku, ali Fuchse se ni u jednom trenutku nije uspio priližiti na manje od dva gola zaostatka.

14.6.2026.
20:03
Hina
Ronny HARTMANN/AFP/Profimedia
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Rukometaši Barcelone su u nedjelju u finalu završnog turnira Lige prvaka u Koelnu pobijedili berlinski Fuechse s 37-34 (20-16) i po rekordni 13. put osvojili naslov europskih prvaka.

Katalonska momčad nijednom tijekom finala nije bila u zaostatku, a Fuechse je samo dvaput imao izjednačen u rezultat u početnoj fazi finala (1-1, 2-2).

Barcelona se prvi put značajnije odvojila u razdoblju od 16. do 22. minute, kad je od 9-8 došla na 14-9. Katalonci su u prvom poluvremenu odigrali odlično u obrani, a posebnu su pažnju usmjerili na najboljeg strijelca Lige prvaka Mathiasa Gidsela, koji je tek u završnici prvog dijela uspio postići dva pogotka.

Ponajbolji rukometaš svijeta se razigrao u nastavku, ali Fuchse se ni u jednom trenutku nije uspio priližiti na manje od dva gola zaostatka.

Strijelce Barcelone predvodio je Luis Frade sa sedam golova, a po šest su postigli Blaž Janc i Aleix Gomez. Vratar Emil Nielsen je imao 14 obrana (14/41).

Gidsel je s osam pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a po sedam golova za berlinsku momčad postigli su Lasse Andersson i Tim Freihoefer. Vratar Dejan Milosavljev je imao 12 obrana (12/49).

Barcelona je u 18 finalu došla do 13. trofeja u elitnom europskom natjecanju, a na toj ljestvici je sa po pet naslova slijede Gummersbach i Magdeburg.

Berlinska momčad je drugu godinu zaredom ostala na korak do naslova. Prošle godine su "Lisice" u njemačkom finalu poražene od Magdeburga, koji je u nedjelju svladao danski Aalborg s 32-26 u utakmici za treće mjesto. Hrvatski vratar Matej Mandić je dao velik doprinos u toj pobjedi s 13 obrana.

BarcelonaFuchse BerlinFinal Four Lige PrvakaLiga Prvaka Rukomet
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