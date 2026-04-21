FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMA LI DOGOVORA?

Signal za 'Družbu' procurio iz Kremlja: 'Spremni smo, sad sve ovisi o Zelenskom'

Signal za 'Družbu' procurio iz Kremlja: 'Spremni smo, sad sve ovisi o Zelenskom'
×
Foto: Sergei Savostyanov/Zuma Press/Profimedia

Kremlj je u utorak objavio da je Rusija tehnički spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod Družba prema Mađarskoj i Slovačkoj ako Ukrajina prekine ono što Moskva naziva "ucjenom"

21.4.2026.
13:03
Hina
Sergei Savostyanov/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kremlj je u utorak objavio da je Rusija tehnički spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod Družba prema Mađarskoj i Slovačkoj ako Ukrajina prekine ono što Moskva naziva "ucjenom".

Mađarska vlada u odlasku premijera Viktora Orbana i Slovačka u sporu su s Ukrajinom zbog obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinskog teritorija putem tog naftovoda iz sovjetske ere.

Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem siječnja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu emitiranom u ponedjeljak da će naftovod biti ponovno pušten u pogon do kraja travnja.

Peskov: Sve ovisi o Ukrajincima

„U trenutačnim okolnostima, svjesni ste da ruska strana ostaje tehnički spremna. Imamo ugovorne obveze prema Mađarskoj. No, nakon početka ucjene kijevskog režima, isporuke su obustavljene”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

„Sve ovisi o kijevskom režimu – hoće li otvoriti naftovod i prekinuti s ucjenama”, dodao je Peskov.

RusijaSlovačkaNaftovod DružbaKremljUkrajinaDmitrij Peskov
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike