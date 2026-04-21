Magyar ide protiv Orbana: 'Uhitit ćemo Netanyahua ako dođe u Mađarsku!'

Novoizabrani mađarski premijer Peter Magyar najavio je da će zaustaviti povlačenje Mađarske iz Međunarodnog kaznenog suda (ICC), što bi značilo da će osobe koje to tijelo traži biti uhićeni ako uđu u zemlju, prenosi Sky news.

Orbanov nasljednik, koji je pobjedom na parlamentarnim izborima okončao 16 godina dugu vladavinu Viktora Orbana, objavio je svoju namjeru s upozorenjem za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji bi mogao biti uhićen ako dođe u Mađarsku.

Govoreći na konferenciji za medije u Budimpešti, Magyar je otkrio "da je to jasno dao do znanja Netanyahuu", kojeg to tijelo traži zbog navodnih ratnih zločina u Gazi iz 2024. godine.

Poništava Orbanovu odluku

Orban je prošle godine objavio odluku o povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda, dijelom i zbog neslaganja s nalogom za uhićenje Netanyahua.

Odluka je trebala stupiti na snagu početkom lipnja, čime bi Mađarska postala jedina zemlja Europske unije koja ne priznaje nadležnost suda. No, Magyar je kazao da je njegov tim istražio to pitanje i da će zaustaviti izlazak.

"Ako je zemlja članica Međunarodnog kaznenog suda, a osoba koju sud traži uđe na naš teritorij, onda mora biti pritvorena", dodao je Magyar misleći na Netanyahua.

Nalog za uhićenje izraelskog premijera svojevremeno je žestoko kritizirao bivši američki predsjednik Joe Biden, a aktualni prvi čovjek SAD-a Donald Trump nastavio je podržavati Netanyahua.

