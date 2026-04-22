Putinov prijatelj i kontroverzni milijunaš druži se sa studenticom (22): Kuha li se nešto?

Alija Korotkaja, 22-godišnja manekenka i misica, privukla je veliku pozornost javnosti zbog svoje bliske prisutnosti uz 71-godišnjeg bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka na službenim i neslužbenim događanjima. Njezina karijera započela je na natjecanjima ljepote, gdje je osvojila titule poput Miss Minska i sudjelovala na izborima za Miss Bjelorusije.

Osim modelinga, predstavlja se i kao studentica, psihologinja, plesačica i radijska voditeljica, pokazujući širok raspon interesa. Međunarodni uspjeh postigla je na natjecanju Miss BRICS u Rusiji, gdje je osvojila treće mjesto i nagradu publike.

"Kao što je uobičajeno, privukla je pozornost bjeloruskog vođe na natjecanjima ljepote“, izvijestio je istraživački novinarski portal Buro. "Sve se češće pojavljuje uz bjeloruskog vođu“, prenosi The Sun.

Od prošle godine Korotkaja je viđena na brojnim događajima s Lukašenkom, uključujući hokejaške utakmice i političarev novogodišnji bal. Bila je uključena u Nacionalnu školu ljepote, organizaciju koju financira bjeloruska država.

Ovo nije prvi put da se Aleksandar Lukašenko dovodi u vezu s misicama. Još 2019. godine često je bio u društvu Marije Vasilevič, s kojom ga je dijelila dobna razlika od 43 godine.

Lukašenko je službeno oženjen Galinom, za koju se vjeruje da ima 71 godinu i majka je dvojice njegovih sinova, Viktora (50) i Dmitrija (46). Par je otuđen od 1990-ih. Ruski mediji otvoreno su Korotkaju nazvali "mladom ljubavnicom" Lukašenka.