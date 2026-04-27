OBJAVILI I FOTOGRAFIJE /

Ukrajinci zadali težak udar Putinu na Krimu: Mete su bile tri ratna broda i MiG-31

Ukrajinci zadali težak udar Putinu na Krimu: Mete su bile tri ratna broda i MiG-31
Foto: X/ Post See new posts Conversation Visegrád 24/Screenshot

Agencija je potvrdila da su veliki desantni brodovi Jamal i Filčenkov, kao i izviđački brod Ivan Hurs, oštećeni tijekom napada

27.4.2026.
7:29
Tajana Gvardiol
Jedinice za specijalne operacije Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) izvele su masovni noćni napad na rusku vojnu imovinu na okupiranom Krimu, ciljajući sjedište Crnomorske flote i nekoliko vrijednih plovila, izvijestio je Kyiv Post. Specijalne snage SBU Alfa, postupajući po uputama predsjednika, koristile su dronove dugog dometa kako bi napale pomorsku bazu Sevastopol i zračnu luku Belbek.

Agencija je potvrdila da su veliki desantni brodovi Jamal i Filčenkov, kao i izviđački brod Ivan Hurs, oštećeni tijekom napada. Na zračnoj luci Belbek, napad je uništio borbeni zrakoplov MiG-31 i pogodio tehničku i operativnu jedinicu objekta.

Operacija je također sustavno ciljala regionalne nadzorne i obrambene sposobnosti Kremlja. Jedinice SBU-a onesposobile su radarsku stanicu (Mys-M1), pogodile centar za obuku Lukomka i napale stožer radioobavještajnih snaga protuzračne obrane.

Misija za kontrolu zračnog prostora

Jevgenij Kmara, vršitelj dužnosti šefa SBU-a, izjavio je da je misija osmišljena kako bi se uništila sposobnost neprijatelja da kontrolira zračni prostor i zaštiti svoje snage. Ova pomorska i zračna ofenziva slijedi niz uspješnih operacija SBU-a ranije ovog tjedna.

Dana 21. travnja, dronovi su pogodili linearnu proizvodnu stanicu Samara u Rusiji, oštetivši pet spremnika nafte i poremetivši formiranje glavne moskovske izvozne mješavine Ural. Osim toga, sličan napad 18. travnja usmjeren je na desantne brodove Jamal i Azov, što ilustrira dosljednu kampanju neutralizacije operativnih sposobnosti Crnomorske flote.

Ciljanjem ključnih središta u Sevastopolju i Belbeku, ukrajinske snage nastavljaju uništavati industrijsku i logističku infrastrukturu koja financira ruske ratne napore. Khmara je naglasio da će se takvo metodično uništavanje flote, zrakoplovstva i obavještajnih sredstava nastaviti sve dok ne prestane vojna agresija protiv Ukrajine.

