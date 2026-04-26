'RADIMO NA TOME' /

Trump otkrio: Razgovaram s Putinom i Zelenskim! 'Mržnja među njima je besmislena'

Foto: Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia/pROFIMEDIA

Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje

26.4.2026.
20:09
Hina
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je imao "dobre razgovore" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u trenutku kad nastoji razriješiti rat u Ukrajini.

"Radimo na ruskoj situaciji, ruskoj i ukrajinskoj, i nadamo se da ćemo to i riješiti", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu.

Trump je rekao da ne želi otkriti kad je zadnji put razgovarao s Putinom.

"Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskim, imamo dobre razgovore", rekao je, ne precizirajući kad je došlo do poziva s čelnicima.

"Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskoga je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kad se pokušavate dogovoriti o nečemu, no dogodit će se", rekao je.

Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi pričaju o strahu, panici i evakuaciji. Svijet je zgrožen, a pogledajte što je Trumpu poručio njegov saveznik Netanyahu

Donald TrumpRusijaUkrajinaRat U UkrajiniPregovori
