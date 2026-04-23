Zelenski o članstvu Ukrajine u EU: 'Ja to ne podržavam, narod to ne podržava'

S odobrenim zajmom od 90 milijardi eura za Kijev i novim paketom sankcija protiv Rusije, fokus neformalnog samita na Cipru brzo se okreće dugogodišnjem vetu Mađarske na pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. No, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u četvrtak inzistirao da je Ukrajini potrebno punopravno članstvo, a ne bilo kakvo djelomično sudjelovanje.

U razgovoru s novinarima putem predsjedničkog WhatsApp chata na putu za Cipar, Zelenski je odbacio ideju djelomičnog članstva Ukrajine u EU-u. Rekao je da "Ukrajini nije potrebno simbolično članstvo u EU", piše Euronews.

"Ukrajina se brani i definitivno brani Europu. I ne brani Europu simbolično - ljudi stvarno umiru", rekao je ukrajinski predsjednik.

'Budimo pošteni'

Zelenski je rekao da Ukrajina brani "zajedničke europske vrijednosti" i stoga vjeruje da zemlja zaslužuje punopravno članstvo u Europskoj uniji. Priznao je da se na "različitim razinama" vode rasprave o "različitim mogućim formatima članstva Ukrajine u EU".

"Želim zahvaliti svim našim partnerima, svim čelnicima Europske unije: Njemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i svim zemljama koje istinski podržavaju ubrzano članstvo Ukrajine u Europskoj uniji i traže načine da ga ubrzaju. Ali ovdje bih želio reći: budimo pošteni.“

"Želio bih, prije svega, upozoriti naše ukrajinske institucije: molim vas, nemojte tražiti simbolično članstvo Ukrajine u EU. Ja to ne podržavam. Narod to ne podržava. Najvažniji su naši ljudi. Već smo imali dovoljno simboličnih unija - Budimpeštanski memorandum, simbolična sigurnosna jamstva, NATO, simboličan put u NATO. Zaslužujemo punopravno članstvo u različitim savezima i, naravno, u Europskoj uniji.“

Vrijeme za sljedeći korak

Pristupanje Ukrajine Europskoj Uniji je u zastoju od srpnja 2024., kada je Mađarska preuzela šestomjesečno predsjedanje Vijećem EU-a i jasno dala do znanja da Kijev neće otvoriti niti jedan pregovarački klaster tijekom rotacije. Sada mađarski premijer u odlasku, Viktor Orbán, od tada je nastavio blokirati otvaranje klastera, držeći proces u zastoju.

U zajedničkoj izjavi sa Zelenskim i predsjednikom Europske komisije po dolasku na samit na Cipru, predsjednik Europskog vijeća António Costa rekao je da je deblokiranjem zajma od 90 milijardi eura za Ukrajinu i novim krugom sankcija protiv Rusije EU poduzela "dva vrlo važna koraka kako bi postigla pravedan i trajan mir u Ukrajini".

"Sada je vrijeme da gledamo naprijed i pripremimo se za sljedeći korak, a sljedeći korak je otvaranje prvog kruga pregovora za pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. Ispunili smo ova dva koraka i ispunit ćemo ih i u sljedećem koraku“, inzistirao je Costa.

'Nema prečaca'

Estonska premijerka Kristen Michal izjavila je da postoji šansa za "novi početak" u procesu pristupanja Ukrajine EU. "Dakle, to će značiti da možete početi ispočetka i, iskreno, ne vidim drugu budućnost Ukrajine osim u Europi. To je definitivno tako. To će značiti da je pitanje samo kada, a ne hoće li i kako“, rekala je.

Mnogi čelnici EU-a protivili su se onome što se često naziva "ubrzanim" procesom za članstvo Ukrajine. Luksemburški premijer Luc Frieden rekao je da Ukrajina pripada EU obitelji, ali je naglasio da prvo mora ispuniti uvjete za članstvo u bloku.

"Nema prečaca“, rekao je, dodajući da "EU mora nastaviti funkcionirati na svojim temeljnim vrijednostima“.

Belgijski premijer Bart De Wever rekao je da "nije realno da se Ukrajina pridruži EU u kratkom roku".

U međuvremenu, ukrajinski zamjenik premijera za europske i euroatlantske integracije u srijedu je izjavio da Kijev želi postupiti po propisima, ali bez odgoda.

Komentirajući mogući vremenski okvir, Taras Kachka je rekao: "Nadam se da ćemo ove godine čuti da se određena poglavlja mogu smatrati zatvorenima. To također donosi mogućnost da sljedeće godine razgovaramo o širokoj integraciji u unutarnje tržište. Možda, tko zna, stvari mogu biti jako brze i sljedeće godine zatvorit ćemo sva poglavlja, a onda možemo razgovarati o ugovoru o pristupanju.“

