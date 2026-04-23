Oglasio se Zelenski nakon velike odluke EU: 'Važno je da dobijemo ovo'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je u četvrtak konačnu potvrdu Europske unije o zajmu od 90 milijardi eura njegovoj zemlji.

Taj zajam "ojačat će našu vojsku, učiniti Ukrajinu otpornijom i omogućiti nam ispunjavanje društvenih obveza prema Ukrajincima“, istaknuo je u objavi na Facebooku. "Važno je da Ukrajina dobije ovu razinu financijske sigurnosti nakon više od četiri godine rata punog opsega“, dodao je.

U poruci zahvale na društvenoj mreži X, ministar energetike Denis Šmihal naglasio je da će zajam pridonijeti energetskoj sigurnosti zemlje te je izrazio želju da prve isplate budu realizirane već u svibnju. "Ova sredstva pomoći će nam u održavanju energetskog sustava, zaštiti kritične infrastrukture i ubrzanju obnove“, rekao je.

Ukrajinski energetski sustav ove je zime bio meta čestih ruskih napada koji su oštetili mnogobrojna postrojenja te ostavili stotine tisuća kućanstava u mraku i hladnoći. "Računamo na brzu provedbu kako bi sredstva počela stizati u Ukrajinu već u svibnju. Pravodobna podrška ključna je za održavanje otpornosti našeg energetskog sustava“, rekao je ministar.

Sankcije protiv Rusije

Europska unija definitivno je u četvrtak odobrila zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, kao i nove sankcije protiv Rusije, nakon što je Mađarska povukla veto.

Dvije trećine zajma od 90 milijardi eura, odnosno 60 milijardi namijenjeno je za vojnu pomoć, a 30 milijardi za potporu ukrajinskom proračunu kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje države i osnovnih javnih usluga. Ukrajina bi tim sredstvima trebala nabavljati oružje i opremu koji se proizvode u EU-u, a izvan toga samo ako u Europi nisu dostupni.

Zajam je dogovoren na samitu EU-a u Bruxellesu u prosincu prošle godine. Dogovoren je na temelju mehanizma “pojačane suradnje” jer nije bilo moguće postići suglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće sudjelovati u otplati kamata.

Čelnici država članica odlučili su se za zajedničko zaduživanje nakon što nije bilo konsenzusa oko korištenja ruske zamrznute imovine za reparacijski zajam.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru