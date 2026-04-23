Rusi napali ukrajinski grad: Dvoje mrtvih, niz požara na stambenoj zgradi

Najmanje dvije osobe su poginule, jedna se smatra nestalom, a osam je ozlijeđeno u ruskom napadu na grad Dnjipro u središnjoj Ukrajini, objavile su u četvrtak regionalne vlasti.

"Dvije osobe su poginule, a osam je ranjeno. Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala", napisao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Ganža, nakon što je ruski zračni napad u četvrtak rano ujutro izazvao niz požara u stambenoj zgradi u Dnjipru. Industrijski grad Dnjipro nalazi se više od 100 kilometara od crte bojišnice koja se proteže istočnim i južnim dijelovima Ukrajine. Dnjipro je bio meta ruskih napada i 14. travnja kada su ubijene četiri osobe.

Pregovori između Kijeva i Moskve uz posredništvo Sjedinjenih Država u zastoju su od početka rata na Bliskom istoku, što je odvratilo pozornost Washingtona od rata u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Ukrajinaca našle su svoj dom u Hrvatskoj: Evo kako žive Leonid (13) i njegova majka