Stručnjak o tome zašto su prvo evakuirali Vancea, a tek zatim Trumpa: 'Nije mi to čudno'

Drama se sinoć dogodila na večeri dopisnika u Washingtonu kada je Cole Tomas Allen (31) upao je u hotel Hilton i otvorio vatru, pri čemu je ranjen agent tajne službe, no srećom ga je spasila.

Na svečanoj večeri su se pronašli američki predsjednik Donald Trump kao i njegova supruga Melanija, a i još 2000 drugih uzvanika.

Napadač je uspio proći dvije kontrole prije nego što je zaustavljen, a tijekom napada ispaljeno je više hitaca.

Reporterka RTL-a Danas razgovarala je s Antom Leticom, stručnjakom za sigurnost, o tome kako je došlo do ovog sigurnosnog propusta.

Napadač je samo proletio pored osiguranja - kako je to uopće bilo moguće i je li tu bilo propusta?

"Sigurno je bilo propusta i sigurno je da osiguranje, koje je bilo na ovom kontrolnom punktu na ulazu prema dvorani, nije postupilo profesionalno, odnosno da su se preležerno ponašali što je omogućilo da ovaj počinitelj jednostavno prođe kroz njih i da se približi štićenoj osobi. Na sreću nije se dogodilo ono najgore."

Tko će za to odgovarati?

"Mislim da će se dogoditi da će određeni pojedinci iz Tajne službe, koji su odgovorni za Trumpovu sigurnost, i FBI-ja da će snositi posljedice i pitanje je čak i sudbine i glavnog direktora FBI-ja."

Kada je krenula evakuacija - potpredsjednika JD Vancea su evakuirali prije predsjednika Trumpa - zašto?

"Ne bih to znao reći. JD Vance ima svoje osiguranje, predsjednik Trump, kao ličnost broj 1, ima svoje osiguranje i zasigurno oni koji su najodgovorniji po tom pitanju, su donijeli takvu odluku."

Je li za Vas to čudno?

"Nije mi to čudno, jer svaki od njih je imao svoj evakuacijski put. JD Vance je imao jedan evakuacijski put, predsjednik Trump drugi. Predsjednik Trump u tom trenutku nije bio u opasnosti jer je bio okružen svojim tjelesnim čuvarima i tu su pripadnici specijalnih snaga, tako da on tu nije bio urgožen."

Koliko je zahtjevno osigurati ovako veliki hotel?

"Počinitelj je čak bio, kako kažu, gost hotela - to su sve stvari koje predstavljaju veliki problem za službu. Kad govorimo o osiguranju, govorimo o tehničkom i tjelesnom osiguranju - to je ono osiguranje koje se vidi. Međutim, bitno osiguranje je ono koje se ne vidi - to je ono operativno osiguranje koje rade pripadnici obavještajnih službi, koje prikupljaju podatke o osobama, organizacijama. To su one službe i ono osiguranje koje djeluje nevidljivo, a zapravo su vrlo efikasne i one su ključni faktor u ovom svemu."