Zelenski planira izvoz oružja: 'Na stolu je naš prijedlog i za američke partnere'
Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao 'sporazumi o dronovima'
Ukrajina se priprema za izvoz oružja jer zemlja proizvodi više nego što je potrebno njezinim oružanim snagama, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
"U nekim proizvodnim područjima trenutačno imamo do 50 posto viška kapaciteta", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.
"Izvoz ukrajinskog oružja postat će stvarnost. Ukrajinska vojska uvijek će imati pravo na prioritet i dovoljnu opskrbu - uzet će sve ono što je potrebno, a količina iznad toga ići će u izvoz."
Suradnja s Bliskim istokom
Zelenski je rekao da Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima". "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere", dodao je.
Sporazum bi mogao uključivati izvoz dronova, obrambenih sustava i drugih vrsta oružja i smatra se načinom jačanja financijskog stanja zemlje.
"Ponovit ću, uvjeti moraju biti korisni za Ukrajinu, mora postojati jasan nadzor, a prihod od izvoza mora ojačati ukrajinsku obranu. Tako će i biti“, rekao je Zelenski.
Ukrajina je znatno povećala proizvodnju oružja otkako je Rusija pokrenula svoju punu invaziju prije više od četiri godine.
