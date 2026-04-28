STIGAO I ODGOVOR /

Zelenski zaprijetio sankcijama Izraelu: 'Nemoguće je da ne znaju'

Zelenski zaprijetio sankcijama Izraelu: 'Nemoguće je da ne znaju'
Foto: Shutterstock

Kijev smatra da je sve žito proizvedeno u četirima regijama koje Rusija smatra svojima od invazije na Ukrajinu 2022., kao i Krim koji je Rusija anektirala 2014., Moskva zapravo ukrala

28.4.2026.
15:02
Hina
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao da izraelska kupnja žita s okupiranog ukrajinskog teritorija, koji je Rusija zapravo "ukrala", "ne može biti legitimno poslovanje" te da Kijev priprema sankcije protiv onih koji pokušavaju od toga profitirati.

"Još jedan brod koji prevozi takvo žito stigao je u luku u Izraelu i priprema se za istovar", napisao je Zelenski na platformi X. "Ovo nije - i ne može biti - legitimno poslovanje."

"Nemoguće je da izraelske vlasti ne znaju koji brodovi stižu u luke jedne zemlje i kakav teret prevoze", dodao je.

'Ukrajina nije pružila nikakve dokaze'

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u ponedjeljak je rekao kako je izraelski veleposlanik pozvan u njegovo ministarstvo zbog, kako je kazao, izraelske neaktivnosti kada je posrijedi dozvola za to da pošiljke žitarica uđu u zemlju iz Ukrajine čije je dijelove okupirala Rusija. 

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar Sibihi je odgovorio kako Ukrajina nije pružila nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje po kojima je riječ o "ukradenom" žitu.

Kijev smatra da je sve žito proizvedeno u četirima regijama koje Rusija smatra svojima od invazije na Ukrajinu 2022., kao i Krim koji je Rusija anektirala 2014., Moskva zapravo ukrala.

Rusija te četiri regije naziva svojim "novim teritorijima", ali one su i dalje međunarodno priznate kao ukrajinske.

"Rusija sustavno oduzima žito na privremeno okupiranoj ukrajinskoj zemlji i organizira njegov izvoz putem pojedinaca povezanih s okupatorima", rekao je Zelenski.

"Takve sheme krše zakone same izraelske države", istaknuo je, dodavši kako Ukrajina očekuje da će Izrael poštovati Ukrajinu i suzdržati se od postupaka koji potkopavaju bilateralne odnose.

