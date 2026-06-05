Drama na Međunarodnoj svemirskoj postaji! Astronautima naređena hitna evakuacija: Otkriveno zašto

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka na ruskom dijelu postaje, objavila je NASA.

Posada se sklonila u svemirsku letjelicu Crew Dragon koja je pričvršćena za postaju, a svi nose svemirska odijela.

Ključne informacije:

Curenje zraka na Međunarodnoj svemirskoj postaji

NASA i Roskosmos rade na utvrđivanju uzroka pukotina

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Curenje zraka traje mjesecima

16.55 - NASA i Roskosmos već mjesecima raspravljaju o uzroku i mogućim rješenjima za manja curenja zraka na ruskom servisnom modulu Zvezda, ključnoj komponenti svemirske postaje veličine nogometnog igrališta.

Curenja su posljednjih mjeseci bila relativno mala, no problem se pogoršao u ponedjeljak. Visoki dužnosnik NASA-e je za Reuters, pod uvjetom anonimnosti, rekao da se gubitak zraka udvostručio s otprilike 0,45 kg na 0,9 kg dnevno.

U tijeku je popravak

16.43 - Glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens izjavila je da se pukotina kroz koju curi zrak nalazi u prijelaznom tunelu servisnog modula Zvezda. Ruska državna svemirska korporacija, Roskosmos, dosad je sanirala kvar koliko god je to bilo moguće.

"Pukotine su oduvijek bile problem koji NASA vrlo pomno prati. NASA i Roskosmos rade na utvrđivanju uzroka pukotina, a Roskosmos rješava problem operativnim mjerama ublažavanja i povremenim djelomičnim popravcima", objasnila je.

Dodala je kako je u tijeku opsežan popravak, zbog čega su sva četiri člana posade SpaceX Crew-12 i NASA-in astronaut upućeni u letjelicu Crew Dragon.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

"Nastavljamo surađivati s našim ruskim kolegama, zajedno s ostatkom međunarodne zajednice koja podržava svemirsku postaju, kako bismo postigli trajnije rješenje", zaključila je.

Curi zrak na Međunarodnoj svemirskoj postaji

16.28 - Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka. Do curenja je došlo na ruskom dijelu postaje, objavila je NASA, a prenosi Sky News.

Posadi, koju čine dva američka i jedan francuski astronaut te ruski kozmonaut, rečeno je da se skloni u svemirsku letjelicu Crew Dragon koja je pričvršćena za postaju. Svi nose svemirska odijela za slučaj da zbog curenja zraka bude potrebna hitna evakuacija.