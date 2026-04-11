Kako put do Mjeseca utječe na zdravlje? Pogledajte promjene na astronautima prije i poslije misije

Ljudi su kroz milijune godina evoluirali kako bi savršeno funkcionirali na Zemlji. No, što se događa kada to isto tijelo izložite okruženju bez gravitacije, sunčeve svjetlosti i uz visoke razine zračenja?

Posada misije Artemis II uspješno se u "vatrenoj kugli" vratila na Zemlju, a stručnjaci podsjećaju da boravak u svemiru nije samo avantura, već i brutalan fizički izazov.

Od gubitka gustoće kostiju za najmanje 1 posto svakog mjeseca u svemiru pa sve do mišićne atrofije i promjena u vidu - povratak kući za astronaute znači dugotrajan proces oporavka i ponovnu prilagodbu na gravitaciju.

Astronauti će tako, nakon povratka, osjećati manjak snage jer bez gravitacije mišići leđa i listova brzo propadaju, s obzirom na to da ne moraju održavati uspravno držanje u svemiru.

Zbog 'svemirskog' zračenja, astronauti u svemiru su u velikoj opasnosti od trajnog oštećenja DNK-a. Osim toga, u svemiru se astronautima tekućine u tijelu stalno pomiću prema gore, što uzrokuje česte glavobolje, mučnine i vrtoglavice.

ako NASA koristi vrhunsku tehnologiju kako bi zaštitila svoje astronaute, tragovi misije na licima i tijelima astronauta često su vidljivi odmah po slijetanju.

U nastavku pogledajte galeriju koja prikazuje transformacije astronauta prije i nakon njihovog odlaska u svemir.