Snimljen trenutak katastroflne eksplozije: Narančasta vatrena kugla uništila Bezosovu raketu

NASA-ini planovi za izgradnju lunarne baze i povratak ljudi na Mjesec u iduće dvije godine dovedeni su u pitanje nakon što je raketa tvrtke Blue Origin, koju je osnovao Jeff Bezos, eksplodirala tijekom testiranja na Floridi.

Masivna vatrena kugla progutala je lansirnu rampu u Svemirskom centru Kennedy par sekundi nakon početka planiranog testa. Narančasto nebo uslijed požara bilo je vidljivo u mjestu udaljenom 185 kilometara, prenosi Guardian.

Bezos, osnivač tvrtke Blue Origin, izjavio je da su svi zaposlenici pronađeni, sigurni i neozlijeđeni. No, priznao je da je to "težak dan".

Istaknuo je da je prerano za nagađanje o mogućim uzrocima, no tvrtka radi na tome da otkrije što je krenulo po zlu. "Obnovit ćemo sve što treba i vratiti se lansiranju. Vrijedi", dodao je.

Udarni valovi od eksplozije osjetili su se duž dijela floridske obale Atlantskog oceana poznatog kao svemirska obala, a stanovnici Južne Karoline stotinama kilometara sjevernije izvijestili su da su vidjeli sjaj na nebu.

U utorak je NASA objavila da je Blue Origin dobio ugovor za lansiranje prve od tri planirane misije ove godine kako bi započeo izgradnju svoje baze na Mjesecu vrijedne 20 milijardi dolara.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.

A Blue Origin rocket exploded during a "hotfire test" at Cape Canaveral Space Force Station on Thursday night.



Everyone has been accounted for and is safe, Jeff Bezos, the company's founder, said.



NASA Administrator Jared Isaacman said he was aware of the incident

Istražit će uzrok

Prijenos uživo koji je objavila NSF, organizacija za vijesti iz zrakoplovstva, zabilježio je vatreni oblak. Kuće su se tresle u obližnjem Cape Canaveralu i Cocoa Beachu oko 21 sat po lokalnom vremenu, a stanovnici su se na društvenim mrežama pitali što se dogodilo.

Raketa je prolazila prvi statički test paljenja, u kojem ostaje na lansirnoj rampi, otkako je FAA prošli tjedan odobrila povratak u let. FAA nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o tome hoće li eksplozija u četvrtak pokrenuti novu istragu.

Natječe se sa Space X-om Elona Muska za osiguranje lunarnog landera za misiju Artemis IV planiranu za 2028. godinu, u kojoj će astronauti prvi put sletjeti na Mjesec nakon više od 50 godina.

Jared Isaacman, administrator NASA-e, objavio je za X da će se potpuna procjena te vremenske linije provesti nakon eksplozije, koju je Blue Origin opisao kao "anomaliju “.

"Svemirski letovi su nemilosrdni, a razvoj novih mogućnosti lansiranja teških raketa izuzetno je težak“, napisao je.