Želite kupiti jahtu Jeffa Bezosa? Košta 'samo' 500 milijuna dolara, ali nudi baš 'mrak' stvari

One koji prate lik i djelo 62-godišnjeg Jeffa Bezosa, osnivača Amazona i multimilijardera, začudit će vijest da Bezos planira prodati svoju megajahtu koja slovi za najveću jedrilicu na svijetu.

Izvor za Page Six tvrdi da Jeff Bezos planira prodati svoje luksuzno plovilo jer mu je jednostavno preveliko za upravljanje, no upravo to je i htio prije otprilike osam godina kada je sanjao o brodu kojem je dao ime Koru, što na maorskom znači "spirala" ili "novi početak".

Kao još jedan od razloga prodaje navodi se i činjenica da je ova jedrilica postala previše prepoznatljiva za osnivača Amazona i njegovu 56-godišnju suprugu Lauren Sanchez, moguće i zbog njegove drvene skulpture prikazane poput sirene na pramcu.

Ovo tehnološko čudo Bezos je naručio još 2018. godine, a isporučeno mu je u travnju 2023. godine. Na prvu plovidbu svojim luksuznim plovilom Bezos je stigao helikopterom, što i nije bio neki problem jer jahta, naime, ima i vlastiti heliodrom.

Ukoliko razmišljate o kupnji ove megajahte vrijedne 500 milijuna američkih dolara, zasigurno će vas impresionirati i činjenica da se na njoj nalazi teretana, spa i sauna, kao i bazen. Osim toga, može primiti i do 18 gostiju koji bi se smjestili u devet luksuznih kabina. Također, predviđen je i smještaj za 36 članova posade.

Problem privatnosti na ovakvom impozantnom plovilu riješen je promišljeno oblikovanim prozorima i rasporedom kabina, a navodno i vodenim topovima, koji služe za odbijanje pirata, ali bi vjerovatno bili korisni i za gađanje paparazza.

Također, pitanje održivosti riješeno najmodernijim sustavima i hibridnim pogonom koji omogućuje tihu plovidbu.

Jedrilici dugačkoj 127 metara pridruženo je i 76 metara dugo potporno plovilo Abeona, vrijedno skromnih 75 milijuna dolara.

Međutim, na umu vrijedi imati kako je održavanje ovakve razine luksuza daleko od jeftinog: godišnji troškovi za obje jahte procjenjuju se na približno 30 milijuna dolara.

