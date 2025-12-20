Supruga Bezosa pokazala dosad neviđene trenutke iz života: Pogledajte snimke

Lauren Sánchez Bezos (56), supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa, obilježila je svoj 56. rođendan. Umjesto klasične glamurozne čestitke, odlučila je pratiteljima pokazati što joj je u ovoj životnoj fazi doista važno: obitelj, tihi trenuci i osobni rast.

Obiteljski trenutci

Na Instagramu je podijelila slideshow koji spaja fragmente luksuznog života i intimne obiteljske trenutke. U nizu fotografija vide se putovanja diljem svijeta, luksuzno vjenčanje s Jeffom Bezosom u Veneciji te rijetko viđene slike njezine djece – najstarijeg sina Nikka, kojeg ima s umirovljenim NFL igračem Tonyjem Gonzalezom, te Evana i Ellu, koje je dobila u braku s bivšim suprugom Patrickom Whitesellom.

Lauren je priznala da ju je protekla godina oblikovala na način koji nije mogla predvidjeti. "Još jedno putovanje oko Sunca… i da ste mi rekli dok sam bila mala djevojčica da će život sa 56 izgledati ovako, nisam sigurna bih li vam povjerovala", napisala je. Naglasila je da luksuz i raskošni događaji nisu ono što ju je najviše dirnulo.

Putovanje u svemir

Lauren se osvrnula i na svoje putovanje u svemir, kada je bila dio ženske posade na letu Blue Origina, kompanije koju je osnovao Jeff Bezos. "Odlazak u svemir dao mi je neočekivanu jasnoću", napisala je, ali dodala da ju prizemljuju promjene kroz koje prolaze njezina djeca.

Kako ulazi u novu godinu života, Lauren ističe da želi zadržati jednostavnost i otvorenost. "Kad jednom povjeruješ, znakovi su posvuda", zaključila je, citirajući misao koja joj je postala osobni moto.

