VAŽNA OBAVIJEST /

Evo kako gledati spektakularni FNC 31 i što trebate napraviti, vlada ogroman interes

Evo kako gledati spektakularni FNC 31 i što trebate napraviti, vlada ogroman interes
Foto: FNC

Borbe na FNC 31 jamče akciju od prve do posljednje sekunde

29.5.2026.
21:44
Sportski.net
FNC
Sve je spremno za borilački spektakl. Beogradska arena u subotu, 30. svibnja, ugostit će FNC 31, borilačku priredbu koja obećava ući u anale regionalnog sporta. Spektakl uživo prenosi platforma Voyo, a zbog ogromnog zanimanja publike, donosimo ključne upute za sve pretplatnike.

Poseban program

Kako bi svim ljubiteljima borilačkih vještina osigurali vrhunski doživljaj, FNC i VOYO pripremili su poseban program kao uvod u večernji spektakl. Preporučuje se pretplatnicima da se prijave u 16.00 sati prijave na Voyo, gdje je FNC team u suradnji s platformom Voyo spremio specijalan sadržaj za sve svoje korisnike i fanove FNC-a.

 

Gledateljima se preporučuje prijava znatno ranije kako bi na vrijeme zauzeli svoje virtualno mjesto i uživali u ekskluzivnom sadržaju koji će ih zagrijati za ono što slijedi. 

FNC 31 gledajte uživo u subotu 30. svibnja na Voyo

Spektakl koji se ne propušta

Razlog ogromnog interesa leži u popisu borbi koji jamči akciju od prve do posljednje sekunde. Centralni događaj večeri je dugo iščekivani okršaj za titulu prvaka srednje kategorije između regionalne zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića i aktualnog prvaka Đanija Barbira. Ništa manje pažnje ne privlači ni sunaslovna borba u teškoj kategoriji, gdje će snage odmjeriti Darko Stošić i opasni UFC veteran Greg Hardy. Program donosi niz mečeva koji FNC potvrđuju kao vodeću MMA organizaciju u jugoistočnoj Europi.

Fnc 31
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
