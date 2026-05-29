FNC zvijezde staju na vagu uoči beogradskog spektakla

FNC 31 je pred vratima. Subotnja večer, 30. svibnja, rezervirana je za događaj o kojem se priča mjesecima. Beogradska Štark Arena ponovno će postati epicentar europske borilačke scene. Dan prije eventa, u petak u 16 sati, borci će stati na vagu, a zatim i oči u oči svojim protivnikom.

Vaganje i podcast počinje u 16 sati.

Što nas čeka u nedjelju?

U glavnoj borbi večeri ulog je veći od samog FNC-ovog pojasa prvaka srednje kategorije. To je osobni rat između dva borca koji predstavljaju dva različita pola regionalne scene: aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača, domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića. Njihov sukob tinja već godinama, potpaljivan medijskim prepucavanjima i prozivkama koje su stvorile narativ s najvećim nabojem u povijesti FNC-a.

Za Barbira, šampiona iz zagrebačkog American Top Teama, ovo je ultimativni test. Pobjeda na neprijateljskom terenu, pred tisućama navijača koji će zdušno biti protiv njega, značila bi definitivnu potvrdu njegove dominacije i statusa neupitnog kralja kategorije. S druge strane kaveza stoji Ilić, prekaljeni veteran i jedan od najpopularnijih boraca s ovih prostora. "Joker" se vraća u svoju Arenu s jednim ciljem, oduzeti pojas mladom prvaku i dokazati da je, unatoč godinama, i dalje klasa za sebe.

Sunaslovna borba večeri donosi poslasticu za ljubitelje teške kategorije. Domaći miljenik Darko "The Hammer" Stošić križa rukavice s jednim od najkontroverznijih, ali i fizički najimpresivnijih boraca koji su kročili u FNC-ov kavez – bivšom UFC zvijezdom i NFL teškašem Gregom Hardyjem. Stošićev povratak u beogradsku Arenu sam je po sebi događaj. Prošle godine je upravo na ovom mjestu priredio borbu za pamćenje kada je, nakon što je bio ozbiljno uzdrman, ustao i preokrenuo meč, izazvavši erupciju oduševljenja. Sada ga čeka novi, još veći test.

Jedan od mečeva koji privlači možda i najviše pažnje zbog sudara svjetova jest onaj između hrvatskog boksačkog olimpijca Hrvoja Sepa i crnogorskog MMA veterana Vase Bakočevića. Sep, poznat po svojoj tehničkoj potkovanosti i mirnoći, ulazi u kavez po MMA pravilima, što je samo po sebi hrabar potez.