Barbirov trener žestoko udario po Jokeru uoči spektakla u Beogradu: 'To je licemjerno!'

Uoči jednog od najvećih mečeva u povijesti FNC-a, atmosfera između Đanija Barbira i Aleksandra “Jokera” Ilića dosegnula je točku usijanja. Dok se Beograd sprema za spektakl i borbu za pojas, Barbir i njegov tim posljednje detalje priprema odrađuju daleko od očiju javnosti. Glavni trener Filip Majić otkrio nam je kako je izgledao kamp hrvatskog prvaka, što misli o Jokerovim provokacijama, ali i zašto vjeruje da je upravo ovo najbolja verzija Đanija Barbira dosad.

Kako tim Đanija Barbira diše uoči meča u Beogradu?

Uvijek se najteži dio održava baš uoči mečeva... pressice, sučeljavanja, skidanje kila i vaganje. Sve su to stvari koje su borcima puno teže od samih mečeva. Đani je s kilažom super. Kamp je prošao super, a ja kao glavni trener sam baš zadovoljan s nekim aspektima koji će se vidjeti u borbi. Đani je opušten. Ovaj put smo se malo maknuli iz Zagreba, treninzi su odrađeni u Zaboku i Zagrebu. Imamo i, kako bi Joker rekao, mentalnog trenera. Radi se o winghof instruktoru koji nam pomaže s disanjem i ubrzavanjem oporavka između rundi. Ima tu još nekih detalja.

Event je na rasporedu 30. svibnja od 19:30, a prijenos je dostupan na VOYO platformi!

Kako to da ste se odlučili na nove metode?

Velika je borba i mislimo da je to naprosto potrebno. Đani je bio smješten u kući u šumi gdje su mu dolazili sparing partneri. Bilo je važno maknuti se od javnosti, znali smo da će biti pritisak jer je Joker takav sam po sebi, puno laje. Nema puno ometajućih faktora u takvom okruženju i bilo je neizostavno fokusirati se na ono bitno.

Kako je Đani reagirao nakon pressice i prvog sučeljavanja s Ilićem?

Malo je licemjerno od Jokera to što je govorio za Fabjana da spominje obitelj, a sada on to isto radi. To je potez očajnika. Priča je priča, a prava će se vidjeti u beogradskoj areni. Đani je to hladno odradio i opušteno. Mislim da je Joker očekivao puno više da će ući Đani u glavu, a to se nije dogodilo. Mislim da Joker zapravo djeluje dosta nervozno.

Koliko dugo se već zapravo zna za ovu borbu?

Znali smo zapravo cijelo vrijeme za ovu borbu. To je borba koja se mora dogoditi, i to je trenutačno najveća borba koju FNC može dogovoriti. Cijenim način na koji je Joker došao do novog ugovora s novim uvjetima, pritisak medija i javnosti učinio je svoje. Želiš se pobrinuti za svoju obitelj i bližnje, a i zdravlja stavljaš na kocku. Mi se za Jokera već dugo spremamo. U Münchenu smo već znali da postoji opcija za ovaj meč iako nam je Fabjan bio favorit. Okvirne stvari i ideju za kamp smo već tada kreirali.

Kako ti se čini Ilić u novom timu?

Promijenio je neke stvari s novim timom. Sudeći po zadnje tri borbe mu je leglo dosta toga. Treba reći da je Icko trener s kojim je Joker još prije surađivao, a isto tako na neki način ja surađujem s Barbirom još od meča s Vrtačićem. Radili smo na parteru i drugim stvarima.

Možemo li reći da su Ilić i Barbir trenutno najbolja verzija sebe?

Mislim da je trenutačno Đani najbolja verzija sebe, ali da ima još jako puno mjesta za napredak. Mislim da će njegove najbolje stvari tek doći u budućnosti.

Kako će na Barbira utjecati atmosfera u Beogradu?

Ilke je povukao tu priču oko mentalnog trenera. To nema veze s mentalnom pripremom, već sa svim stvarima koje su vezane isključivo za borbu u kavezu. Iskreno, znam Đanija dugi niz godina, on što je veća atmosfera to se bolje osjeća. Mislim da neće sva publika biti na Ilićevoj strani, ljudi bi se mogli iznenaditi. Jako puno poruka smo dobili, sve ćete vidjeti.