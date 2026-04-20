FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CILJANO PODRUČJE

Sada je i potvrđeno: Ispaljeno pet balističkih raketa, Kim je sve nadgledao

×
Foto: AFP/AFP/Profimedia

20.4.2026.
6:30
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Sjevernokorejska novinska agencija KCNA potvrdila je u ponedjeljak da je ta zemlja prethodnog dana provela testiranja balističkih projektila kratkog dometa, kako je upozorio Seul.

"Pet taktičkih balističkih projektila, ispaljenih prema ciljanom području oko otoka udaljenog otprilike 136 km, pogodilo je područje od 12,5 do 13 hektara s vrlo visokom gustoćom, u potpunosti demonstrirajući svoju borbenu moć", izvijestio je taj državni medij.

Ova lansiranja, koja je prema službenoj agenciji nadgledao sjevernokorejski vođa Kim Jong Un, slijede nakon drugih testiranja provedenih posljednjih tjedana, uključujući balističke projektile, protubrodske krstareće projektile i klaster streljivo.

Prema KCNA-i, Kim je naglasio da "razvoj i raspoređivanje različitih klaster bombi može poboljšati sposobnost udara visoke gustoće za neutralizaciju određenog ciljanog područja, kao i sposobnost visokopreciznog udara".

Ova lansiranja dodaju se na popis šest testiranja balističkih projektila za koje se zna da ih je Sjeverna Koreja provela od početka godine, unatoč načelu UN-a o zabrani korištenja takvog oružja.

Južna Koreja ih je u nedjelju otkrila, pozivajući Pjongjang da prekine s tim "uzastopnim provokacijama" i da krene prema "miru".

POGLEDAJTE VIDEO: Iranske rakete mogu dosegnuti i Zagreb? Hrvatski vojni analitičar: 'Evo o čemu se radi'

Sjeverna KorejaBalističke RaketeOružjeAzija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike