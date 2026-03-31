Rusi dronovima siju kaos, krhotine ubijaju ljude: 'Izveli su i napade klizećim bombama'

Ruski napadi na sjeverne i središnje dijelove Ukrajine u ponedjeljak su usmrtili dvije osobe i ranili više od 20, priopćili su regionalni dužnosnici.

U području oko grada Poltave, padajući ostaci dronova usmrtili su jednu osobu, ranili tri te oštetili neboder, rekao je regionalni guverner Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

U susjednoj regiji Dnjepropetrovsk, u napadima dronovima i topništvom ubijena je jedna osoba u blizini grada Nikopolja, a ranjene su dvije osobe u samom gradu te ukupno 12 u regiji, izvijestio je guverner Oleksandr Ganzha na Telegramu.

Napadi dronovima

Ruske snage izvele su i dva napada klizećim bombama na regiju Sumi u blizini granice s Rusijom, pri čemu je ozlijeđeno 13 ljudi, uključujući šestogodišnje dijete, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Oštećeno je 15 kuća.

Visoki ruski vojni dužnosnici poručili su da su njihove snage usmjerene na uspostavu tzv. tampon-zona u regiji Sumi te susjednoj Harkivskoj regiji na sjeveroistoku.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode.

