Zelenski tvrdi: 'Iran nije sam raznio američki špijunski avion... Tu prste ima Vladimir Putin'

Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija mapira američke resurse na Bliskom istoku – u savezu s Iranom koji je pomogao u eksploziji špijunskog zrakoplova vrijednog 700 milijuna funti. Pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke, predsjednik je optužio Kremlj i Vladimira Putina da je podijelio satelitske snimke prije iranskog bombardiranja američke baze u Saudijskoj Arabiji.

"Jutros sam obaviješten da su ruski sateliti fotografirali američke vojne objekte na Bliskom istoku i u regiji Perzijskog zaljeva u interesu Irana. 25. ožujka fotografirali su zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.", napisao je na X-u.

Čak 12 američkih vojnika je ranjeno, od kojih dvoje teško, kada je Iran ispalio val balističkih projektila i dronova. Slike su također prikazivale uništeni zrakoplov – američki E-3 Sentry – na tlu. Vidi se da mu je rep odvojen od ostatka tijela, a rotirajuća radarska kupola uništena. Baza, zajednička saudijsko-američka baza oko 60 milja od Rijada, već je dva puta bila meta ranije ovog tjedna.

Ruski sateliti snimaju i tajni vojni objekt

Zelenski je također upozorio da su ruski sateliti snimili tajni zajednički vojni objekt SAD-a i Velike Britanije na Diego Garciji, u arhipelagu Chagos. Otok, kojim se upravlja iz Londona, bio je ključna lansirna rampa za velike američke zračne operacije u Zaljevskom ratu 1991. i ratu u Iraku 2003. Iran je 20. ožujka ispalio dvije balističke rakete dugog dometa na bazu - ali je na kraju nije uspio dosegnuti.

Međunarodna zračna luka Kuvajt i dijelovi infrastrukture naftnog polja Greater Burgan, kao i naftno-plinski objekt Shaybah u Saudijskoj Arabiji i zračna baza İncirlik u Turskoj postali su žrtve špijunskih očiju Kremlja, dodao je Zelenski.

"Na ovom popisu nema ukrajinskih objekata. Ali tko kome pomaže kada se ukinu sankcije agresoru koji ostvaruje dnevne prihode i pruža obavještajne podatke za napade na američke, bliskoistočne, britanske i američko-britanske baze i tako dalje?", dodao je.

Sumnjalo se već da Kremlj dijeli podatke

Britansko ministarstvo obrane prethodno je upozorilo da je "vrlo vjerojatno" da je Kremlj dijelio obavještajne podatke s Iranom prije početka rata - ali čini se da se ta suradnja produbljuje. Zelenskijeva optužba odražava optužbe glavne diplomatkinje EU Kaje Kallas, koja je prošli tjedan optužila Rusiju da Iranu opskrbljuje obavještajnim podacima.

"Vidimo da Rusija pomaže Iranu obavještajnim podacima kako bi ciljao Amerikance, ubijao Amerikance", rekla je novinarima dok su se ministri vanjskih poslova G7 sastajali južno od Pariza. "Rusija sada podržava Iran i dronovima kako bi mogli napadati susjedne zemlje, a također i američke vojne baze", dodala je. To se događa nakon što je The Sun otkrio da Kremlj dijeli položaje ključnih američkih radara s Iranom koristeći satelitsku obavještajnu službu.

"Samo velika flota špijunskih satelita u visokoj orbiti poput ruskih mogla je usmjeriti te precizne napade na THAAD baterije i radarsku mrežu", rekao je jedan izvor. Dok Rusija pojačava iranske napore u napadu, put do okončanja bjesnjećeg rata još uvijek je nejasan.

Trump prijeti uništenjem

Ranije danas, Donald Trump rekao je da se Iran suočava s masovnim uništenjem svojih energetskih resursa ukoliko se dogovor ne postigne "uskoro". U objavi na TruthSocialu otkrio je da SAD vodi "ozbiljne" razgovore s "novim i razumnijim režimom". Naglašavajući da je "postignut veliki napredak", dodao je: "Ako se iz bilo kojeg razloga dogovor uskoro ne postigne, što vjerojatno hoće, i ako Hormuški tjesnac ne bude odmah 'otvoren za poslovanje', zaključit ćemo naš lijepi 'boravak' u Iranu..."

Trump je ukazao na iranske elektrane, ogromne naftne bušotine i otok Kharg, kao i državna postrojenja za desalinizaciju te upozorio da će biti "uništena". Trump je zasebno dodao: "Iznimno dobro se snalazimo u tim pregovorima. Ali s Iranom nikad ne znate, jer pregovaramo s njima, a onda ih uvijek moramo dići u zrak." Uvjeren da je napredak blizu, rekao je: „Mislim da ćemo postići dogovor s njima, ali moguće je da nećemo... Vidim dogovor u Iranu. Mogao bi biti uskoro.“

Dok je Trump iznosio svoju najnoviju prijetnju, američka vojska preplavljuje Bliski istok vatrenom moći nakon iranske prijetnje da će ih "zasuti kišom vatre". Predsjednik parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf rekao je da iranske snage "čekaju dolazak američkih trupa na teren kako bi ih zasuli kišom vatre i trajno kaznili svoje regionalne saveznike".

"Naša paljba se nastavlja. Naši projektili su na mjestu. Naša odlučnost i vjera su porasle", dodao je. Sada je raspoređeno oko 10.000 američkih vojnika, uključujući elitne marince i padobrance iz 83. zračnodesantne divizije – snage obučene za zauzimanje i držanje teritorija. Ratni brodovi, uključujući USS Tripoli s 3500 ljudi, već su na pozicijama.

